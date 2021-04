Reapareció Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, para negar acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, reapareció por medio de varios videos en los que negó todas las acusaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En un primer metraje, aseguró que luego de mucho tiempo de no aparecer públicamente, pues sus redes sociales las dejó de utilizar en 2015 luego de finalizado su periodo, decidió dar la cara con el motivo de esclarecer las versiones sobre las denuncias hechas en su contra y la de su familia.

“Ninguna autoridad nos ha notificado de manera formal de dichas investigaciones (…) quiero negar categóricamente que yo tenga algo que ver con lo que ahí se menciona. Yo no tengo cuentas en Alemania, ni en Suiza ni en Argentina”, afirmó el político de pasado priista.

Por medio de un segundo metraje, refirió que en sus cuentas bancarias no existen los movimientos millonarios que señalan las autoridades en su denuncia, o aquellas empresas constituidas para su beneficio.

“Tampoco es cierto que en mis cuentas se registren movimientos, de depósitos o retiros, por más de 118 millones de pesos. Yo tengo todos mis estados de cuenta de 2009 a la fecha, y es muy fácil comprobar que esos movimientos jamás se hicieron. Tampoco he constituido una serie de empresas para beneficiarme o triangular miles de millones de pesos a mi favor”, indicó.

Asimismo, confirmó que el terreno al cual hace alusión el documento de la UIF, propiedad de su familia, sí existe, pero fue adquirido en 1988, en copropiedad, “hace más de 30 años, cuando evidentemente yo no era funcionario público ni gobernador”, y añadió que fue liquidada de manera legal y transparente.

Finalmente, el ex funcionario público aseveró que ha sido objeto de persecuciones políticas a lo largo de su vida, pero que cumplió con los llamados de las autoridades y terminó sin ninguna mancha en su historial.

“Ustedes saben que he sido objeto de persecuciones políticas y que la fiscalía anticorrupción me ha investigado de manera exhaustiva a mi persona y a mi patrimonio y siempre he dado la cara, siempre he acudido a todos los llamados de la autoridad porque no tengo nada que esconder, y al final los tribunales me dieron la razón”, sentenció.

Los hechos negados por Rodrigo Medina están estipulados en la denuncia presentada por la UIF ante la Fiscalía General de la República, la cual indica que el ex gobernador de Nuevo León cometió los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Asimismo, evidenciaron una red de empresas que funcionaban para triangular montos millonarios hechos con depósitos en efectivo entre cuentas bancarias, empresas fachada, inversiones en el extranjero y a cuentas de otros países.

Aunado a lo anterior, también se le investiga por la adquisición de un terreno ubicado en Saltillo (el cual habría costado 92.6 millones de pesos que habría buscado justificar sus ingresos para adquirir una residencia de 13.3 millones de pesos en 2014) , la compra de varios predios para colocar la planta de Kia en Pesquería, además de un contrato por más de 1,6000 millones de pesos para allanar los terrenos.

Finalmente, la denuncia no sólo está en su contra, pues también estarían implicados en esta serie de delitos Humberto Medina Ainslie, su padre, y sus hermanos Humberto y Alejandro.

Cabe recordar que Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Monterrey, indicó que ha sufrido una serie de acosos y amenazas por parte de Francisco Cienfuegos, político priista, quien estaría siendo apoyado por Adrián de la Garza Santos, actual presidente municipal de Monterrey, y Rodrigo Medina.