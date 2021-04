“Adiós, ‘Torito’”: así celebró la oposición la dura sanción contra Salgado Macedonio

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la decisión de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por haber violado la Ley electoral al no haber presentado en tiempo y forma sus gastos de precampaña, distintos actores políticos reaccionaron en sus redes sociales.

Entre quienes celebraron la decisión del INE se encuentra la senadora panista Mariana Gómez del Campo, quien, mediante su cuenta de Twitter, “despidió” al morenista guerrerense.

“ADIÓS envalentonado ‘torito’”, escribió.

Fernando Belaunzarán, candidato del PAN por una diputación en la Ciudad de México, también celebró la decisión de los consejeros del INE.

En un primer tuit escribió: “¡Qué bueno que los consejeros del @INEMexico no se pandearon ante las amenazas de Salgado Macedonio y @lopezobrador_! Al presunto violador se le aplicó la ley, ratificando la cancelación de su registro como candidato. Triunfo de la democracia sobre la tiranía”.

En un segundo mensaje, el filósofo y político destacó: “Salgado Macedonio los amenazó con impedir elecciones, vandalizar sus casas y agredir a sus familias. @lopezobrador_ con removerlos y rediseñar la institución. Mis respetos para los consejeros del @INEMexico que no se dejaron intimidar y mantuvieron la sanción. #YoDefiendoAlINE”, escribió.

Por su parte, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, resaltó la postura de los consejeros del INE, quienes, dijo, no sucumbieron a las amenazas y presiones de Morena.

“Desde el PRD reconocemos la valentía de las y los Consejeros del @INEMexico que no sucumbieron a las amenazas y presiones de Morena y que votaron en apego estricto a la ley para negar el registro al violador Félix Salgado y defender la legalidad y la democracia: @Jesus_ZambranoG”.

La noche del martes 13 de abril, el Consejo General del INE votó nuevamente para decidir si ratificaba o no la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, y la de Raúl Morón, aspirante del mismo partido al gobierno de Michoacán. Los dos, por haber violado la ley y no haber presentado sus gastos de precampaña.

En ambos casos, la votación de las sanciones fue cerrada, al quedar 6 votos a favor y 5 en contra.

Tras la votación, los consejeros determinaron que en el caso de Guerrero, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene un máximo de 48 horas para sustituir a su candidato.

De acuerdo con el documento que se discutió en la sesión, el INE propuso que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román queden igual que Salgado Macedonio, es decir, sin registro a la candidatura y sin la posibilidad de participar en el proceso de reposición.

Es por eso que el Instituto perfiló a Luis Walton Aburto, quien solo sería acreedor a una multa de 217, 200 pesos, por haber cometido una omisión en su informe de precampaña, el cual sí entregó.

Reportes del INE indican que Walton Aburto se registró como precandidato el pasado 4 de diciembre de 2020 y el 2 de marzo presentó gastos por “distintos conceptos por 502,000 pesos”; sin embargo no lo eximio de su responsabilidad para entregar el informe correspondiente, pero si es posible advertir que “tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados en precampaña”.

Por otro lado, en los casos de Amílcar y Román, se utilizaron los mismos argumentos que con Félix Salgado Macedonio. es decir, ambos aspirantes no presentaron sus informes de gastos de precampaña, así que “cometieron una falta grave”.

En el caso de Michoacán, el INE concedió un plazo de hasta 5 días para que el partido haga la sustitución de candidatura.

“Nadie va a amedrentar a este INE ni siquiera con amenazas directas”: Lorenzo Córdova

Al arrancar la sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que “a este INE, a estas consejeras y consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, sostuvo.

En el mismo sentido se pronunciaron todos los consejeros que integran al Instituto, luego de que Félix Salgado Macedonio, amagó con “encontrar” en sus casas a los consejeros que se sancionaron su registro, amenazó con un juicio político al árbitro electoral y sugirió que, si él no aparece en la boleta, impedirá los comicios en Guerrero

Ciro Murayama, otro de los consejeros atacados y amenazados de manera directa por el excandidato morenista, también se pronunció.

“”Me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas”, dijo.

Y destacó “La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno”, enfatizó.