Médicos privados exigen vacunas contra el COVID-19 en la CDMX

Médicos, enfermeras y personal que labora en el sector privado se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para exigir que sean vacunados contra el Covid-19.

El personal médico pide por segunda ocasión que sean tomados en cuenta dentro del Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal, que priorizó a los médicos del sector público que atienden a las personas con COVID-19 en la primera línea.

Los manifestantes aseguran que también son de primera línea, pues hasta ellos acuden desde consultorios particulares en colonias y barrios, hasta en grandes cadenas de hospitales.

Se tenía previsto la realización de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, no se llevó a cabo por falta de manifestantes.

Sol Patricia Rojo, médico cirujano, hizo un llamado al gobierno federal para que los vacunen a la brevedad. Señaló que existe el temor de que se sigan enfermando, tanto ellos como sus familias, por el contacto con pacientes con COVID-19, el cual es en muchos asintomático.

El personal de salud privado aseguró que continuarán con las movilizaciones hasta que sean escuchados, pues, señala, no hay acercamientos por parte de las secretarías de Salud y Gobernación.

Durante la conferencia mañanera del pasado 9 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entiende la demanda de los médicos privados, sin embargo, destacó que ya existe una estrategia y deben esperar su turno

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos que nos va a ayudar a todos. También que quede muy claro para que no haya manipulación, la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados”, apuntó el mandatario.