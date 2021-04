PRI, PAN y PRD exigen al gobierno no fabricar delitos contra sus candidatos

Los líderes del PRI, PAN y PRD exigen al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que no fabrique delitos contra los candidatos de su coalición Va por México.

“Al presidente de la República se le olvida que los atentados en contra de las y los candidatos de este proceso electoral, sin importar su filiación partidista, no solo vulneran derechos individuales, sino que también laceran la democracia mexicana y el derecho de la ciudadanía a elegir el rumbo de México”, afirmaron en un comunicado conjunto.

La coalición partidista Va por México afirma que Morena, partido que encabeza la administración pública federal, utiliza los recursos del Estado para fabricar delitos contra sus candidatos como ha ocurrido en Puebla y Veracruz.

La alianza asegura que existe acoso policial contra Luis Cobo Fernández, candidato a diputado federal en el distrito de Tehuacán, Puebla; además de una persecución política contra Jesús Giles, candidato a presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

Además, aseguran que las detenciones de Rogelio Franco Castán y Gregorio Gómez Martínez, candidatos a diputado local y presidente municipal en Veracruz, respectivamente, fueron ilegales.

El priista Luis Cobo Fernández, candidato a la diputación federal de Tehuacán, Puebla, por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), fue detenido mientras esperaba recibir la vacuna contra el Covid-19.

El candidato fue detenido el 9 de abril mientras esperaba en la fila de la clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del estado, llegaron al sitio para cumplir con la orden de aprehensión.

Luis Cobo Fernández fue trasladado a las instalaciones del C5 y más tarde remitido a Puebla capital. Sin embargo, la fiscalía no ha emitido declaraciones al respecto.

Jesús Giles Carmona, ex dirigente estatal del PAN y candidato del mismo partido al ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, compareció este viernes en la Casa de Justicia de Puebla, después de que fue señalado por no acatar las medidas cautelares que el organismo le dictó anteriormente para que no hiciera uso de su título y cédula profesional de abogado.

“Saben que vamos arriba, saben que estamos con los mejores números tanto en la cabecera como en las juntas auxiliares y contundentemente en Lomas de Angelópolis”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD aseguran que se está utilizando al Estado para afectarlos políticamente rumbo a las elecciones del 6 de junio.

“Repudiamos públicamente esta persecución y violencia política que pone en riesgo la realización de elecciones democráticas”.

“Arrestos recientes, detenciones y vinculaciones a proceso fuera de la ley, en periodo electoral y sin el debido proceso en contra de candidatos de la coalición Va por México, significan el más condenable uso político del ministerio público para combatir a la oposición y demuestran que Morena sabe que perderán la mayoría en las próximas elecciones”, señalan los dirigentes nacionales.

Va por México exigió al gobierno federal y a los gobiernos de Morena que no haya intromisión en las próximas elecciones, que exista un pleno respeto a la democracia.

“Morena está empecinado en hacerle creer a la ciudadanía que, si gana la mayoría de los puestos de elección popular, ganó la democracia; si no, hubo fraude. Demandamos un juego democrático limpio, que se deje de hacer uso faccioso de los ministerios públicos de las Entidades para aniquilar a sus opositores, además reiterar se respete al árbitro electoral”, agrega el comunicado.