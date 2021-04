Anuncian aplicación de segunda dosis de vacuna contra Covid-19 en 23 municipios más del Estado de México

Concluye el viernes 16 de abril en Toluca y el sábado 17 en Ecatepec.

La Estrategia Conjunta de Vacunación que llevan a cabo los Gobiernos de México, Estado de México y los Ayuntamientos mexiquenses sigue avanzando en la entidad, este jueves 15 de abril inicia la aplicación de segunda dosis a adultos mayores de 60 años en Papalotla y el viernes 16 de abril en 22 municipios más.

Éstos son Atlacomulco, El Oro, Acambay, Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Donato Guerra, Amanalco, Otzoloapan, Ixtapan del Oro, Santo Tomás de los Plátanos, Zacazonapan, Tlatlaya, Apaxco, Hueypoxtla, Axapusco, Temascalapa, Nopaltepec, Atlautla y Ecatzingo.

De igual manera, hasta el viernes 16 de abril se continuará vacunando en las cuatro sedes instaladas en el municipio de Toluca: Estadio “Nemesio Diez”, conocido como “La Bombonera”, el Centro de Convenciones de Toluca, la Junta Local de Caminos y el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense.

El sábado 17 de abril concluye en las 10 sedes de Ecatepec ubicadas en Centro Cultural Las Américas I y II, Deportivo Las Américas, Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Melchor Múzquiz, Centro Cívico Benito Juárez (El Chamizal), Centro Cívico Río de Luz, Deportivo Bicentenario Hank González, Chiconautlán 3000 y Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE).

En todos los módulos de vacunación el horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, y quienes acudan a aplicarse la segunda dosis del biológico deberán llevar consigo identificación oficial (INE o INAPAM), CURP y el contrarecibo otorgado en la primera aplicación.

Se reitera que la vacuna es segura y gratuita, por lo que se recomienda a los asistentes no pernoctar o llegar de madrugada a las sedes, y en la medida de lo posible escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud.

Asimismo, acudir desayunados, en caso de que estén en tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos, y seguir acatando las medidas preventivas como son el uso obligatorio del cubrebocas y/o goggles o careta, lavado de manos, uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia.

Se pide a la población no hacer caso a rumores o noticias falsas que se publican en redes sociales. La ubicación de módulos de vacunación y horarios de atención se puede consultar en la página: www.edomex.gob.mx/vacunacion.html.

Cabe destacar que a la fecha, adultos mayores de 60 años de 21 municipios mexiquenses cuentan ya con el esquema completo de inmunización contra COVID-19 al haber recibido las dos dosis del biológico: Amecameca, Ayapango, Juchitepec, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Chiautla, Xonacatlán, Texcaltitlán, Sultepec, Malinalco, Zumpahuacán, Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Zacualpan, Villa Guerrero, Luvianos, San Simón de Guerrero, Temascaltepec, Tejupilco y Valle de Bravo.

A los adultos mayores de 60 años que por diversas razones no pudieron aplicarse la primera dosis, se les pide mantenerse atentos de los medios de comunicación oficiales, a través de los cuales se darán a conocer fechas y lugares de instalación de módulos regionales en donde podrán vacunarse.