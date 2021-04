LA FGR GASTA EN DOS AÑOS 5.6 MDD EN EQUIPO DE ESPIONAJE

Ese gasto se realizó por medio de la partida secreta, por lo que no se hicieron públicas las licitaciones.

La situación se vuelve cada vez más turbia en México. Inmersos en una batalla política que sirve de distractor, en el extranjero siguen con lupa lo que se hace al amparo del poder y los excesos con que se manejan los recursos.

Un reportaje publicado por el diario español El País, revela que la actual Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha utilizado sistemas de espionaje y localización por al menos 5.6 millones de dólares, y que fueron adquiridos con la “partida secreta”.

Se expone que los equipos y servicios fueron comprados entre 2019 y 2020 a la empresa Neolinx de México, intermediaria de Hacking Team, la compañía italiana a la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto también compró software de espionaje.

Neolinx es una empresa creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje y ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team. En 2015 se filtraron al público miles de correos y documentos internos de la compañía, los cuales evidenciaban que México era el principal comprador mundial de sus programas espías con una inversión de casi seis millones de euros.

La información filtrada reveló que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias, entre ellas Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.

Según el análisis hecho por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, a la entonces PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.

En abril de 2018, la empresa habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración.

Ahora, la información obtenida por rotativo español permite saber que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

El diario encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado, al menos, cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.

El primer contrato celebrado durante la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares.

El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la FGR en el sexenio anterior y que era usado sin controles, según una publicación de 2019 hecha por la R3D en colaboración con Reporte Índigo.

De acuerdo a lo expuesto, ese gasto se realizó por medio de la “partida secreta”, por lo que no se hicieron públicas las licitaciones.

Parte de los servicios ofrecidos son localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135 mil búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias, de igual forma, proporciona “información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet, obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país”, afirma el artículo.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que en el contrato de servicios de geolocalización “los funcionarios de la FGR no verificaron la documentación con la que se acreditaba que el prestador del servicio (Neolinx) contaba con la capacidad técnica, el personal calificado y certificado por el fabricante del sistema para prestar los servicios, y tampoco se asegurara de que dicho personal guardara la confidencialidad absoluta respecto del servicio”.