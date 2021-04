AMLO minimiza protesta de médicos privados

De acuerdo al mandatario, los médicos y enfermeras de primera línea de atención a Covid-19 ya fueron vacunados.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es justa la petición que hacen médicos privados para que los vacunen contra el Covid-19.

“Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir ‘a mí me vacunas’, ¡no! Si no te corresponde, no… ah, pero como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy al Universal, voy a los programas de radio. Qué barbaridad cómo no van a vacunar a los médicos… pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables”, expresó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Gobierno sí ha vacunado a los médicos privados; sin embargo, dijo que existe una campaña de manipulación para que el personal de salud privado se le “eche encima”.

“Y decir también que en atención del Covid se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y privado, porque es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los médicos encima que no los vacunamos, ahí están convocando a manifestaciones”, mencionó.

El Presidente insistió que son sus opositores los responsables de estar organizando las marchas de médicos privados y de incitarlos por medio de “propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores” ya que acudieron miles de médicos, sólo unos cuántos.

Ante ello, el ex presidente Felipe Calderón replicó en Twitter la respuesta del doctor Francisco Moreno, quien asegura que el personal de salud de instituciones privadas está siendo discriminado.

“¡Es discriminación!… Qué bueno que no estaban protestando los 30 mil médicos que no hemos sido vacunados, porque quienes sufrirían serían los pacientes”, doctor Francisco Moreno.

López Obrador aseguró que “no hubo una protesta como hubieran querido nuestros adversarios” ya que no han parado los hospitales desde que comenzó la contingencia y posteriormente las jornadas de vacunación.