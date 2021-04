Suspende CITIBANAMEX operaciones en el Oxxo a partir del 1 de mayo

Debido a una revisión en su red de corresponsales, así como al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la alianza con Oxxo.

A partir del primero de mayo, Oxxo dejará de ser corresponsal bancario de Citibanamex, por lo que ya no se podrán realizar operaciones como depósitos a cuentas de débito o pagos de tarjetas de crédito de este banco en las tiendas de conveniencia.

En el 2019 otro banco, Banorte, optó por dejar la corresponsalía con Oxxo, para enfocarse, según explicó en ese momento, a colaborar con las llamadas “tienditas de la esquina” en alianza con la red Yastás que opera Gentera.

Citibanamex informó que, debido a una revisión en su red de corresponsales, así como al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la alianza con Oxxo.

“Por ello, a partir del 1 de mayo de 2021, ya no se podrán realizar depósitos a cuentas de débito o pagos de tarjetas de crédito Citibanamex en las tiendas Oxxo”, precisó.

Aclaró que, como alternativa, los clientes podrán realizar sus operaciones a través de Banca Móvil y BancaNet, pero también en cajeros automáticos y sucursales.

Citibanamex mantiene su corresponsalía con los siguientes establecimientos: 7 Eleven, Casa Ley, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Telecomm y las cadenas de tiendas de autoservicio Chedraui y Al super.

El banco detalló que las operaciones con Saldazo, continuarán operando con normalidad.

Saldazo es una tarjeta de débito respaldada por Citibanamex, la cual puede abrirse con mínimos requisitos y sin necesidad de firmas de contratos, según ha explicado Oxxo.

Tampoco requiere un saldo mínimo obligatorio; está a disposición en cualquiera de las tiendas; y puede ser utilizada para pagar, enviar y recibir dinero. Con esta, según han dicho directivos de Citibanamex, se ha logrado impulsar una mayor inclusión financiera en el país.

De acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Oxxo es el principal corresponsal bancario del país.

De los 48,397 que había en el 2019, Oxxo tenía 20,962 que representaban el 43% del total. A esta cadena de tiendas de conveniencia, le seguía la Red Yastás, administrada por Gentera, con 8,389 y un 17%.

Después estaban Walmart con 3,005 o 6%; Farmacias Guadalajara con 2,241 o 5%; 7 Eleven con 2,229 o 5%; Telecomm con 2,089 o 4%; Farmacias del Ahorro con 1,821 o 4%; Coppel con 1,589 o 3% y otros 6,072.