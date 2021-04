Sheinbaum contradice afirmaciones de López-Gatell

La jefa de gobierno de la CDMX, negó que en la capital mexicana haya un repunte de casos de coronavirus, como lo señaló este lunes el epidemiólogo.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, corrigió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, al asegurar que la Ciudad de México no registra un repunte de casos de covid-19, como aseguró el funcionario federal.

Lo que aumentó, aclaró la gobernante capitalina, es el número de pruebas rápidas aplicadas en las que el porcentaje de positividad ha disminuido hasta a 8%.

La aclaración se da, luego de que, en la conferencia sobre el covid-19 de este lunes, el funcionario federal mencionó a la Ciudad de México entre las 10 entidades que tienen un repunte de casos, luego de 11 semanas a la baja en todo el país.

“No ha habido repunte en la ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda indicar eso”, aseguró la mandataria local en videoconferencia y ofreció una explicación para contrarrestar el dicho de López-Gatell.

De acuerdo con su versión, la Secretaría de Salud federal cuantifica, entre otros indicadores, el número de casos positivos. No obstante, no se toma en cuenta que en la CDMX aumentó el número de pruebas rápidas realizadas desde final de la Semana Santa a la fecha, de 7 mil a poco más de 10 mil diarias y que, aun así, el porcentaje de positividad ha disminuido hasta 8%.

“Ayer (lunes) justo hablaba yo con el subsecretario Hugo López-Gatell, el doctor, para explicarle que en la Ciudad de México habíamos aumentado el número de pruebas, y que con ello aumentaba el número absoluto, pero que no había indicadores en términos de ingresos y hospitalizaciones”, dijo.

Y reiteró: “siguen disminuyendo las hospitalizaciones, estamos ya por debajo del número de personas hospitalizadas o el número de camas ocupadas, como lo quieran ver, en determinado día que tuvimos en octubre, que fue el periodo de menor hospitalización desde el inicio de la pandemia. Entonces, siguen bajando hospitalizaciones y nosotros creemos que este llamado que hicimos a hacerse las pruebas, atenderse y todo esto que tenemos de atención con el kit médico, el apoyo domiciliario, el apoyo médico y también los hospitales de prehospitalización, los triages, etcétera, nos apoyan para que no haya aumentado más que en algún momento, en algunos días los ingresos”.

Además de la CDMX, las otras entidades que mencionó López-Gatell que tienen repunte de casos son: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala.