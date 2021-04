Por Luis Pinal Da Silva

Sirva la fábula de Esopo “El lobo con piel de oveja” para detallar algo que muchos parecen advertir en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esopo expone que no todo lo que aparenta ser es verdadero y real, y que muchas veces podemos engañarnos con lo que aparentan algunas personas.

Tal es el caso que nos ocupa. El albazo en el Senado para prorrogar la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un experimento para medir, si llegado el momento, se amplía el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2026, en lugar de concluir en 2024.

López Obrador ha reiterado que una vez que termine el sexenio se irá a su rancho en Palenque, pero este lunes tuvo una serie de intervenciones que mostraron que en su pensamiento existen razones objetivas para romper con la Constitución si su causa lo amerita.

Ante las críticas en México y el mundo de constitucionalistas y defensores de los derechos humanos, en la prensa y la academia, le preguntaron a López Obrador su posición con respecto a lo votado en el Senado, y sin atender el contexto, descalificando las críticas y bañándolas de ideología y política, como hace con todo aquello que está fuera de su sintonía, señaló “no veo problema alguno”.

En la figura de Zaldívar se proyectó el presidente. El discurso para apoyarlo es el mismo que utiliza para defender y justificar sus acciones. Él llegó para transformar el país y cambiar el régimen, al cual considera corrupto que opone resistencias para evitar que se consolide el cambio que propone.

López Obrador ha dicho que tiene que apresurarse; de ahí que lleve tanta prisa para consolidar sus reformas, y que queden tan sólidas, que no puedan ser desmanteladas una vez que deje la Presidencia. Si Zaldívar tiene que seguir al frente del Poder Judicial para hacer la transformación, ¿por qué él no requeriría de dos años más para el mismo fin?

No debemos perder de vista que los grandes proyectos del presidente enfrentan obstáculos legales, como el cúmulo de amparos contra la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas y no ha podido resolver el problema de tierras en el aeropuerto de Santa Lucía, y su reforma energética está paralizada por amparos.

De ahí que su gran campo de batalla lo ubica en el Congreso Federal donde, si sus “enemigos” le arrebatan el control, su proyecto corre el riesgo de perderse.

E insiste, sin argumentos legales de por medio, que se rasgan las vestiduras sus “enemigos”, al decir que lo que hace – con el caso de Zaldívar – es afectar el marco legal.

Utilizando sus mismas falacias, si los enemigos de su proyecto son aquellos que enmarca en el periodo neoliberal, que a base de sobornos actuaron contra “el interés popular”, entonces sí puede haber prórroga del mandato presidencial sin importar que vaya en contra del marco legal, porque el fin justifica los medios, y legitimaría su proceder al pensarse López Obrador como el defensor del interés popular.

Incluso abrió la puerta un poco más para conocerlo verdaderamente, al preguntar “¿qué no fue en la Cámara de Diputados donde se aprobó la reelección? ¿Y qué dijeron los abogados constitucionalistas cuando eso? ¿qué dijeron los académicos? Nada”.

Omitió el presidente decir que si bien se cambió la Constitución, no se violentaron las normas, bajo la tesis de que la reelección en sistemas democráticos, es un recurso para que el electorado decida si quiere que sus representantes continúen siéndolo.

Para López Obrador hablar de prórroga no significa hablar de reelección, pero siembra las semillas de la confusión en millones de personas.

Si la prórroga del mandato presidencial va a una consulta popular, López Obrador ganaría y sería presidente hasta 2026. Las condiciones para ello, están en construcción.

En ocasiones pensamos que las personas son de una forma y no lo son. Esa es la moraleja de la fábula corta de Esopo “El lobo con piel de oveja”.