Recuerdan a Sor Juana Inés de la Cruz con música, cocina y poesía

Presenta cantautor Francisco Natera concierto “Pequeña Suite Sorjuaniana”.

Para conocer mejor la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, el programa Cultura, Turismo y Deporte en un Click 3.0, transmitió una serie de actividades que recordaron la grandeza e ingenio de esta escritora.

En el marco del 326 aniversario luctuoso de Juana de Asbaje, se expuso en este programa cómo es que ella se convirtió en una de las mujeres más sobresalientes del territorio estatal, su proyección mundial y los estudios que se realizan en torno a ella, los cuales permiten descubrir siempre nuevas virtudes de la poeta.

El programa comenzó con el concierto la “Pequeña Suite Sorjuaniana”, a cargo de Francisco Natera, quien es promotor de la cultura, músico y compositor, acompañado de Paty Piñón, Robert Meléndez y Didier Sánchez, quienes interpretaron diversos temas inspirados en el Fénix de América.

Desde el Museo-Casa Juana Inés, el Chef Gustavo Farelas Domínguez, deleitó al público con la charla titulada “De conventos, monjas y signos: decodificando la comida”, en la cual expuso los saberes y sabores de las religiosas de aquella época, y cómo la poeta fue también quien hizo prevalecer los secretos del arte culinario.

En esta charla se destacó un platillo mexicano, el Chile en Nogada, cuya historia se remonta al barroco; se distingue como una preparación que alberga el contexto de lo que es el convento, porque lleva almendras, pasas, canela, manzana, diferentes tipos de peras y acitrón, todo cultivados en esos recintos.

Este platillo, que era preparado para personas poderosas y de alcurnia, hace referencia a los colores de la bandera: el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada y contenía más de 40 especies; Sor Juana Inés de la Cruz, cocinaba con técnicas a dos fuegos, que hacían un sabor único.

Posteriormente, se presentaron las actrices Elia Domenzain y Paola Montes de Oca, la concertista Karina Peña y la soprano Gabriela Negrete, para ofrecer el concierto “Alado enjambre celeste: reseñas, poemas y villancicos”.

Este ensamble recordó datos sobre el nacimiento y parte de la vida de esta mujer: “Nací dice en un romance donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos, como a otras partes”.

Entre los poemas que interpretaron están “Escoge antes el morir que exponerse a los trajes de la vejez”, “Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba”, “Con el dolor de la mortal herida”, “Al que ingrato me deja, busco amante” y uno de las redondillas más conocidas de Sor Juana “Hombres necios que acusáis”.