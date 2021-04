URGE A MORENA AMPLIAR MANDATO DE ZALDÍVAR

En fast track, el Pleno de la Cámara de Diputados votará este miércoles la reforma judicial que extiende dos años el periodo del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. A pesar de que diversos sectores solicitaron analizar la minuta del Senado en parlamento abierto, dadas las implicaciones de las modificaciones legales y la negativa de la Cámara alta para abrir la discusión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) avaló dispensar los trámites, por lo que no será remitida a comisiones y se discutirá directamente en el Pleno. La reforma expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial y modifica las leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo y Reglamentaria de las Fracciones uno y dos del artículo 105 constitucional, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este lunes, abogados advirtieron que además de inconstitucional, la reforma provocaría una crisis en la Suprema Corte, ya que vulnera el derecho de los propios Ministros de aspirar a la presidencia del Máximo Tribunal, por lo que solicitaron analizar la minuta en parlamento abierto y demandaron a Zaldívar pronunciarse públicamente en contra de la ampliación de su mandato. Además, legisladoras de Oposición demandaron discutir ésta en periodo extraordinario, al considerar que las dos semanas que restan del último periodo ordinario de esta Legislatura no serán suficientes para una discusión a fondo. En respuesta, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró a través de un mensaje en Twitter que serían responsables en este tema y que sostendría una reunión con el Ministro Zaldívar para conocer su opinión. La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, recordó que al igual que otras fracciones de Oposición, la suya demandó que el proyecto fuera discutido en parlamento abierto, e incluso que se subiera al Pleno, pero sin dispensa de trámites, pero ninguna de las dos peticiones tuvo una respuesta positiva. El 15 de abril pasado, el Senado de la República aprobó la reforma Judicial que amplia por dos años el periodo del presidente de la Suprema Corte a través de la inclusión a última hora de un artículo transitorio. La reforma que fue aprobada con 80 votos a favor y 25 en contra, amplía también por dos años el cargo de los siete consejeros de la Judicatura Federal. Fracciones de Oposición anunciaron que votarán en contra de la reforma y, en caso de que ésta sea aprobada por Morena y sus aliados, presentarán un recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN.

