David Monreal es captado manoseando a candidata [video]

David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, se convirtió en el centro de críticas luego de que se diera a conocer un video en el que se le ve manoseando a María del Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipala.

En el video se puede apreciar cómo durante un acto público, Monreal pasa por detrás de la candidata y con la mano derecha toca sus glúteos, para después continuar caminando ante la evidente molestia de Moreno Sánchez quien de inmediato se cubre con las manos.

Ante la constante crítica en las redes sociales la mujer salió a dar un mensaje acompañada por Gerardo Flores, jefe de prensa del equipo de Monreal.

“Hola buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento (sic). El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. “ dijo Rocío Moreno.

Hasta el momento David Monreal no ha dado ningún posicionamiento personal sobre lo sucedido.