Se activa de nueva cuenta doble Hoy no circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció nuevas medidas ante el alto número de partículas suspendidas en el aire, entre las que se incluye el Doble No Circula, así como la petición para disminuir emisiones industriales.

En un comunicado, la CAMe detalló que a las 16:00 horas de este lunes, se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán; esto debido a que nuevamente se estabilizaron las condiciones atmosféricas imposibilitando la dispersión del ozono y sus precursores.

De tal forma, mañana no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, y aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Tampoco pueden circular Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.