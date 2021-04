Amazon impulsa a las marcas mexicanas en su marketplace

Incluso acepta que esta decisión les permitió crecer en un lapso de incertidumbre para los clientes que no estaban seguros de comprar en línea. “Creemos que al público le da más confianza a una tienda como Amazon que a una tienda de una marca que no conocen mucho”, relata Regina Hernández.

Si bien tenía en cuenta que el e-commerce nacional no estaba tan desarrollado como en otros países, decidieron entrar a Amazon para poder aumentar sus ganancias y que estas no se vieran mermadas por la pandemia. Y el movimiento fue acertado, pues en el 2020 se produjo un 39% de penetración del comercio electrónico en México, según cifras de la AMVO.

Arvizu destaca que la decisión de centrarse en la categoría de Moda no es fortuita, pues se dieron cuenta que durante la pandemia fue una de las más impactadas según las tendencias de compras en este periodo, pues la gente compraba ropa para estar cómoda en casa y no para verse bien fuera de ella.

