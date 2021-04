AMLO felicitó a los tres mexicanos que ganaron el Oscar a Mejor Sonido

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este martes a los mexicanos que ganaron el Oscar a Mejor Sonido por la película Sound of Metal, durante la entrega 93 de los prestigiados premios que engalanan a lo mejor del cine de Hollywood

“Quiero enviar mi felicitación a tres mexicanos que ganaron el Oscar en la categoría Mejor Sonido de la película El sonido del Metal. Michelle Couttolenc, ingeniera en audio especializada en cine, primer mexicana en ganar un Oscar en esa categoría, Carlos Cortés ingeniero en audio y Jaime Baskch, ingeniero de sonido y mezclador de doblaje.

Felicidades a estos tres mexicanos por ganar un Oscar.

Me platican de que la película es buenísima, de un baterista que va perdiendo el oído y lo va recuperando con un esfuerzo especial, si tengo tiempo la voy a ver, pero felicidades a estos tres mexicanos”, expresó el mandatario mexicano.

La cinta dirigida por Darius Marder ya se perfilaba como una de las favoritas en esta área pues venía de ganar los BAFTA Awards, el Cinema Audio Society y el Hawaii Film Critics Society. Aunado a esto, la transición de sonidos que se presentan durante el largometraje hacen del film mismo una obra de arte que ha sido reconocida ampliamente por la crítica.

Este reconocimiento también abona a la propuesta original de películas que se exhiben en servicios de streaming, esto porque Sound of Metal (El sonido del metal) es una propuesta original de Amazon Prime Video, uno de los competidores más grandes de Netflix y Disney+.

Fue en el transcurso de la noche de este domingo 25 de abril durante la 93 edición de los Premios Oscar, cuando le otorgaron la tan preciada estatuilla al equipo sonoro integrado por estos tres ingenieros de sonido, de tal modo que se agregan a la lista de mexicanos que ganaron el Oscar como Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón.

La victoria en este rubro no llegó de manera fortuita, los diseñadores sonoros han trabajado al menos una década completa de manera profesional para obtener su lugar como creadores de cine y tener la oportunidad de competir por el premio que se les fue entregado la noche de hoy.

Jaime Baksht ya ha ganado premios Goya y Ariel. Asimismo, se distingue por su trabajo como ingeniero de sonido y mezclador de doblaje.

Carlos Cortés Navarrete inició a trabajar en el cine en 2008 y ha colaborado en cintas como No eres tú, soy yo, Daniel y Ana, Depositarios, Travesía del desierto y Sonora.

Finalmente está Michelle Couttolenc, quien tiene más de una década en el medio y ha trabajado en películas como Ya no estoy aquí y Todas las pecas del mundo. Su especialidad es la mezcla cinematográfica.

A lo largo de los 93 años del Oscar, numerosos mexicanos han desfilado por la alfombra roja y ganado la prestigiosa presea. La primera que se ganó para alguien nacido al sur de California fue Emile Kuri en 1949 por su trabajo como director de arte para la película The Heiress (La heredera); sin embargo, no se limita a él.

Beatrice de Alba ganó el premio por el mejor maquillaje de Frida (2002). Guillermo Navarro por la fotografía de El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro. Asimismo, por esa misma película, Eugenio Caballero ganó por la dirección artística.

Otro multi reconocido es el egresado del Centro de Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien ganó el Oscar a mejor dirección de cámara por Gravity, Birdman y The Revenant.

Sin embargo, los tres más reconocidos en un periodo más cercano son los tres mexicanos que han ganado el mayor de galardones que es el de Mejor Director y Mejor Película. En este sentido, sobresale la labor excepcional de Alfonso Cuarón con Gravity y Roma; Guillermo del Toro en The Shape of Water; y Alejandro González “El Negro” Iñárritu con Birdman y The Revenant, cinta que le otorgó su primer Oscar a Leonardo DiCaprio.

Con el resultado obtenido en Sound of Metal se espera que la marca mexicana en el séptimo arte permanezca ahora en una nueva categoría, pues cabe recordar que los sonidistas mexicanos no habían recibido este galardón con anterioridad.