La CDMX y el Edomex suspenden restricciones ambientales por contaminación

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la noche de este martes que se levantarán las medidas restrictivas anunciadas el lunes por los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) —como limitar la circulación de vehículos—, debido a que no se registraron concentraciones de ozono mayores a 154 ppb.

Previous Sheinbaum reconoce aumento de violaciones y feminicidios en CDMX durante marzo