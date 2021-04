AMLO reprobó la resolución del Tribunal Electoral

Durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre a la revocación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón por Michoacán.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático.”, mencionó.

Asimismo, el mandatario calificó la resolución como “un acto de provocación” y arbitrario por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal ya que, agregó, “estos organismos vienen del antiguo régimen antidemocrático”.

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. (…) Un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad.”, aseveró.

De igual manera, el mandatario condenó que los magistrados no hayan tomado en cuenta la opinión del pueblo para la resolución final: “se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Se les quitó un derecho a elegir.”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que se respetará el veredicto final y exhortó a la ciudadanía, especialmente de Guerrero y Michoacán, a “no caer en la provocación de la confrontación y la violencia”.

“No se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga la cabeza caliente (…) Hay que aprender a evadir el acoso y la provocación (…) Debe también de respetarse el veredicto, la sentencia (…) Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia.”, señaló.

La tarde del pasado martes 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, no será reintegrado al listado oficial de candidatos.

Con un coteo definitivo de cinco votos a favor y dos en contra, el TEPJF ratificó la sanción contra el senador con licencia del Movimiento Regeneración Nacional.

Esta determinación fue tomada después de valorar como procedente la posición del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE), quien le negó la candidatura oficial después de que la Comisión de Fiscalización encontrara irregularidades en la precampaña del militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De igual modo, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, quedó fuera de la competencia electoral próxima a celebrarse el domingo 6 de junio.

Es así que el Consejo General del INE ordenó a Morena la sustitución de sus candidatos. En el caso de Raúl Morón, en Michoacán, tendrán un plazo de cinco días al no haber registrado al susodicho como candidato de Regeneración Nacional.

Las cosas se complican en Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio deberá ser sustituido en un plazo máximo de 48 horas, a partir de que el partido sea notificado.

No obstante, este ex candidato anunció que hoy, miércoles 28 de abril, realizará una movilización en la ciudad de Chilpancingo para seguir luchando por su candidatura, toda vez que aseguró que será pacifica.

“La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente ¡Hay toro!”, escribió en sus redes sociales.