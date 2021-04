China ve en México la plataforma ideal para llegar al mercado estadounidense

Los inversionistas y empresarios chinos ven en México y Canadá una de las puerta de entrada para llegar al mercado de Estados Unidos, señalaron este martes directivos de empresas transnacionales que operan en el país.

Las ventajas de México van más allá de la ubicación geográfica y el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), e incluyen también la mano de obra calificada y las cadenas de suministro que se han desarrollado en el país.

“Algunos de los beneficios colaterales que hemos tenido a partir de la política pública que ha implementado Estados Unidos en contra de China han probado que México es la opción, junto con Canadá, para utilizarla como una plataforma para exportar productos para el mercado estadounidense”, dijo Samuel Peña, vicepresidente de Hisense, empresa de tecnología que fabrica televisores y refrigeradores.

En los próximos años, adelantó Peña sin ofrecer más detalle, Hisense llegará a México al tiempo de destacar que “México ha logrado sobrevivir” a crisis como la de 1994, 2008 y la que dejó la pandemia del coronavirus.

“Los inversionistas chinos ven un país con potencial para crecer y ser la plataforma para entrar al mercado estadounidense”, complementó Samuel Peña durante su participación en un evento de inversión organizado por organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

En 2020 Estados Unidos importó 328,860 millones de dólares de México, detalló Lyman Daniel, presidente de CBRE de México y Colombia. También destacó la competitividad que ha crecido en México y los tratados comerciales que tiene con más de 50 países y regiones en el mundo.

Además de la política comercial de Estados Unidos contra China, la aparición del coronavirus provocará una mayor diversificación y relocalización de las cadenas de suministro.

“La disrupción que vimos con la pandemia provocó que todos pensaran en diversificar las cadenas de suministro. Para Estados Unidos significó más cooperación y relocalización en México y Estados Unidos para diversificar las cadenas de suministro para estar mejor preparados para el futuro. No será fácil, pero hay espacio para una mayor cooperación”, señaló más temprano este martes Lynda Schweitzer, Jefa Adjunta del Equipo de Renta Fija Global, durante su participación en el foro perspectivas globales macro.

Un aspecto que representa también una oportunidad para México, esta tiene que ver con la falta de chips y semiconductores, los cuales son producidos países como India o Singapur, en que ha tenido lugar a nivel global.

“¿Por qué no en México? Tenemos la fuerza laboral, los conocimientos, el espacio y no veo porque no podríamos considerar que México podría ser un país potencial para empezar las actividades de la fabricación de semiconductores”, aseguró Pascal Pierre Aubois de GLD Circuits, empresa basada en Guadalajara, donde también encuentra talento bien capacitado, agregó.

“Para el mundo de los inversionistas es muy fácil venir a México. Para nosotros fue muy fácil encontrar un edificio, después gestionar con la administración, toda la burocracia mexicana”, complementó a tiempo de señalar que hay muchas empresas chinas que buscan mejorar sus procesos logísticos en México.

El país también tiene un cluster de fabricación suficiente para satisfacer a los consumidores de Estados Unidos, un mercado de entre 22,000 y 23,000 millones de dólares (mdd), sostuvo David O’Donnell, fundador, presidente y CEO de O’Donnell.

El directivo destacó también que México es 30% más competitivo que Asía en la fabricación de productos. “Pasará un poco de tiempo antes de que las compañías comiencen a llegar. Hablamos de industrias como automotriz, infraestructura, pero con el tiempo vamos a ver otros sectores que se van a mudar a México”, adelantó O’Donnell.

El T-MEC cuenta con un capítulo de comercio electrónico (e-commerce), lo cual es importante pues no solo en la Ciudad de México ha habido un aumento importante en los servicios de última milla –entrega a domicilio-, Mérida, Querétaro, Guanajuato y Monterrey, así como los mercados de la frontera “han recibido inversión importante para establecer infraestructura de comercio electrónico”, destacó el directivo de O’Donnell.

La protección a la propiedad intelectual también se ha vuelto una ventaja competitiva para México a la hora de atraer inversiones y la llegada de empresas al país, así como la tendencia del nearshoring –que ya estaba en marcha antes del COVID- y los aranceles entre EU y China, dijo en su oportunidad Enrique Lavín, director general de PGIM México (Prudencial Investment Management), empresa de inversión en logística y bienes inmuebles.

“Estos elementos hacen que México sea un lugar perfecto para el nearshoring y, definitivamente, ayuda en la distribución de la cadena de abastecimiento. Hemos visto que hay 10% de las empresas fueron adquiridas por las empresas que están haciendo el nearshoring. Debemos continuar mejorando el nearshoring y las plataformas de manufactura y logística”, sostuvo Lavín.

Por último, el directivo de PGIM México señaló que para que haya un mayor crecimiento y más rápido se tienen que llevar a cabo las políticas públicas directas, así como proporcionar un entorno económico adecuado para las inversiones del sector privado.