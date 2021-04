Tras 3 semanas de campañas, suman 73 denuncias por violencia política de género

Con corte al 21 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 73 denuncias por violencia política de género, de las cuales en 20 se ha declarado competente y las restantes 53 han sido remitidas a otras instancias.

En la presentación del informe respectivo, algunos representantes de partidos cerraron filas contra la violencia política de género e incluso celebraron que Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan acusaciones de agresiones sexuales, no será candidato a gobernador de Guerrero.

Este martes, el Tribunal Electoral federal (TEPJF) confirmó que el morenista no podrá competir, aunque no por los señalamientos en su contra sino por no haber entregado en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña.

De las denuncias remitidas a otras instancias, 17 fueron enviadas a los partidos y otras a diversas instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comisiones de Derechos Humanos locales y fiscalías estatales.

Al lamentar que a 24 días del inicio de las campañas electorales «está aumentado desafortunadamente la violencia política contra las mujeres en razón de género», la consejera Carla Humphrey llamó a los partidos a dar respuesta puntual a las quejas que les fueron dirigidas.

Las denuncias por violencia política de género son presentadas por las propias víctimas en 60% de los casos, pero también pueden ser promovidas por personas que representen a las afectadas si cuentan con su visto bueno.

La consejera Dania Ravel celebró el que algunos partidos, como el PRI, han atendido las quejas en materia de violencia política de género desde sus respectivos ámbitos.

Sin embargo, hay otros que continúan sin dar información o no la actualizan. «Lamentablemente (…) en total tenemos siete casos en donde no tenemos datos útiles para el seguimiento», alertó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Ciro Murayama, detalló que, de estas siete quejas, dos corresponden a Morena, dos al PRI y una al PVEM.

«No tenemos información, aunque la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ha dado seguimiento. Ha hecho llamadas telefónicas, (enviado) correos de texto, mensajes y oficios, pero los partidos han sido omisos en decir en qué situación están», advirtió Murayama.