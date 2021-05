“Nadie quedará sin ser vacunado”: IPN pidió al personal educativo corroborar su registro para el antígeno

Respecto al personal de 50 a 59 años, tendrán la opción de registrarse en el proceso de vacunación por el rango de edad o a través de su institución educativa. Mientras que el personal de 60 años que no se aplicó la dosis en las fechas establecidas por el gobierno, tendrá que esperar las fechas para los rezagados y no deberá integrarse al padrón.

