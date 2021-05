Instituto Electoral de Guerrero ratificó a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata a gobernadora

Asimismo, el ex candidato quedó como delegado con funciones de presidente en el estado. Ante el nombramiento, el ex senador por el Partido del Trabajo (PT) agradeció la designación y aseguró que todo su esfuerzo se consolidará en favor de la 4T. “Vamos a continuar con nuestro esfuerzo”, dijo. También aseguró que a él lo mueven los ideales, no la ambición, por eso llamó a las michoacanas y michoacanos a estar junto con Morena y el Partido del Trabajo. “Vamos a garantizar que la 4T llegue a Michoacán”, afirmó.

