Candidatos de Nuevo León gastan 20 mdp en publicidad en Facebook

A casi dos meses de iniciado el proceso electoral, los candidatos al gobierno de Nuevo León, alcaldías y diputaciones locales y federales han gastado en total 20 millones 176,683 pesos en publicidad en Facebook, de acuerdo con los reportes de la organización civil de esa entidad, Redes Quinto Poder.

El reporte fue publicado este fin de semana y coincidió con el debate que tuvieron los candidatos al gobierno de Nuevo León, a quienes se les cuestionó sobre crimen organizado, seguridad, agenda de género, medio ambiente y corrupción.

Según los registros de Redes Quinto Poder, del 5 de marzo a 30 de abril, los candidatos neoloneses han aumentado en 16.6% su gasto en publicidad en Facebook, al pasar de 5 millones 808,708 pesos a 20 millones 176,683 pesos.

«Es el aumento más amplio registrado para una semana en este ejercicio», destaca la organización.

El informe desglosa los gastos e publicidad por cargo de elección popular, siendo los candidatos a la gubernatura los que más han gastado: 14 millones 827,680 pesos en casi dos meses.

Tan solo en la última semana, los siete aspirantes a gobernar Nuevo León sumaron un gasto de 1 millón 746,428 pesos, el monto más alto registrado en este rubro para una semana.

Por candidato, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, se mantiene a la cabeza al haber invertido en la última semana 6 millones 043,057 pesos en promocionarse en redes sociales. Esto representa un aumento de 5.7% con respecto a la semana previa (5.7 mdp).

Una de las piezas clave del posicionamiento de Samuel García en redes sociales es su esposa Mariana Rodríguez Cantú, empresaria e influencer con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, donde promueve al candidato: sube spots de la campaña, fotos de los recorridos y actos públicos, fotos (sola o acompañada) portando los colores de MC.

Mariana Rodríguez incluso ha dejado de lado su contenido habitual en Instagram, que se basaba en moda, maquillaje y estilo de vida, para dar paso a la imagen de su esposo como candidato al gobierno de Nuevo León.

Todo este contenido ya derivó en una queja ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no contra Samuel García, sino contra su esposa.

En abril pasado, los partidos PAN, PRI y PVEM en Nuevo León denunciaron a Mariana Rodríguez ante el INE por las promociones que hace en su contenido y en los recorridos de campaña sobre productos elaborados por emprendedores del estado.

Esto fue confirmado por la propia influencer, quien en su cuenta de Instagram acusó a la «vieja política» lanzarse duro contra ella y su esposo.

«Hace poco más de dos semanas me denunciaron, quieren cargarle los unboxing de sus negocios a los gastos de la campaña de Samuel, así de absurdo y así de desesperados andan. Y aunque estamos dando la batalla jurídica, por lo pronto ya no podré seguir ayudándolos con sus productos, me da mucho coraje, pero ya ven que a esos partidos no les importa lastimar a quien sea y como sea», dijo Rodríguez Cantú en un video.

El uso de redes sociales por parte de Samuel García incluso salió a relucir en el debate que se llevó a cabo la noche de este domingo en el Palacio de Gobierno de Monterrey.

«¿No se les hace que era bueno para redes, que era frontal, que no usaba tarjetas, que decía que era lo bueno contra lo viejo? ¿No se les hace que estamos repitiendo la misma película?», dijo la candidata de Morena, Clara Luz Flores, al comparar a García con el actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

Y es precisamente Clara Luz Flores quien aparece en segundo lugar con mayor gasto de publicidad en Facebook, al reportar 3 millones 206,576 pesos en la última semana de abril. Sin embargo, su aumento fue mayor con relación a la semana previa: 18.8%.

El candidato del PAN, Fernando Larrázabal, invirtió 2 millones 501,317 pesos, lo que representa un aumento de más de 30% con respecto a la semana previa, cuando gastó 1.9 mdp.

En cuarto lugar aparece Emilio Jaques, de Fuerza Social por México, con un gasto de 1 millón 994,537 (aunque no hubo incremento), y le sigue Adrián de la Garza, del PRI, con una inversión de 1 millón 075,790 pesos, registrando el incremento más alto: 43.5% con relación a la semana previa.

Carolina Garza Guerra (PES) y Daney Siller (RSP) reportan poco más de 3,000 pesos en publicidad en redes sociales.

En tanto, los aspirantes a alcaldías han gastado en conjunto 3 millones 738,969 pesos. En el reporte destaca el caso de Luis Donaldo Colosio, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, quien sumó en los últimos días 223,222 pesos, para registrar un gasto total de promoción en Facebook de 540,211 pesos.

Esto coloca a Colosio Riojas en el segundo lugar de la lista de aspirantes a alcaldías que más han gastado en este rubro. El primer lugar sigue siendo de Víctor Fuentes, candidato de Morena a la misma alcaldía, que ha invertido 974,216 pesos.

Y los candidatos a diputados locales y federales

Los aspirantes que buscan una diputación local registran un gasto total en publicidad en Facebook por 1 millón 105,604 pesos.

Víctor Hugo Govea, aspirante de Morena al distrito 7 local, se mantiene a la cabeza de esta lista al reportar un gasto de 391,762 pesos, lo que representa el 35% del monto registrado por todos los demás aspirantes.

Mientras que los perfiles que se postulan a la Cámara de Diputados por el estado de Nuevo León registran un gasto de apenas 504,394 pesos.

Esta es la primera vez que en el análisis se incluye el gasto que han realizado los candidatos a diputaciones federales por Nuevo León, por lo que podría explicarse que el monto reportado sea menor.

Dentro de las personas candidatas en este rubro destaca Karina Barrón, candidata del PRI al distrito 10 local, quien reporta un gasto de 102,856 pesos, el 20% del gasto total que suman todos los aspirantes a la Cámara de Diputados por Nuevo León.

¿A quién favorecen las encuestas?

A partir del debate del domingo, analistas de Milenio —cuyo grupo de medios organizó el encuentro más reciente— consideraron que no hubo un ganador y que las preferencias electorales se mantienen.

De esta manera, con una intención de voto de entre 32% y 34%, Samuel García se mantendría en el primer lugar de las preferencias para gobernar Nuevo León, de acuerdo con las últimas encuestas publicadas por Reforma y Enkoll.

La muestra de Reforma indica que, para el 19 de abril, el candidato de MC subió 24 puntos porcentuales en solo 45 días, superando por cinco puntos al priista Adrián de la Garza, lo que resultaría en un empate técnico.

En tercer lugar se ubica Clara Luz Flores con 16%, mientras que Fernando Larrazábal, candidato del PAN, se encuentra en la cuarta posición con 15%.

En la encuesta de Enkoll, publicada el 27 de abril, se tiene que el 34% de los neoloneses votarían por Samuel García, quien en enero se ubicaba en tercer lugar.

Después ,aparece Adrián de la Garza con 22% de las preferencias. Y Clara Luz Flores repte el 16% de apoyo; las muestras indican que la exalcaldesa de Escobedo perdió 12 puntos porcentuales entre enero y abril.