«el güero» Palma fue arraigado por denuncia no aclarada: AMLO

Héctor «el güero» Palma fue arraigado a su salida del Penal del Altiplano por una denuncia no aclarada que encontró la Fiscalía General de la República, así lo dio a conocer esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Al parecer, la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes», señaló el mandatario.

Obrador mencionó que si pasa el tiempo y no hay ninguna acusación pendiente se le otorgaría la libertad “porque esto es un mandato de ley”.

De la misma manera, fiel a su costumbre, criticó la forma en que los medios de comunicación manejaron el asunto, pues daban por hecho que Palma sería liberado.