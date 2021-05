Niega titular del metro fallas de la Línea 12 previo a la tragedia

La directora general del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, aseguró que antes del accidente de la Línea 12, no se habían detectado desviaciones o problemas que alertaran sobre algún riesgo.

Mencionó que la empresa encargada de la revisión de esta Línea no reportó ningún incidente durante los trabajos diarios de rutina.

Con relación a las fotografías que circulan en redes sociales en donde se hace referencia a los problemas que ya presentaba el tramo en donde sucedió el colapso, Serranía aseguró que esto es falso.

Indicó que el presupuesto anual para esta línea es de 120 millones de pesos e indicó que la última revisión que se hizo a la parte elevada, fue en junio de 2020 tras el sismo y por protocolo, sin que se detectara alguna afectación.

“En enero 20 recibimos información del monitoreo de todo el viaducto elevado de la Línea 12 y no mostró ninguna anomalía en ese momento. En junio del 2020 después del sismo se hizo una revisión protocolaria después de sismos en la línea 12 y el resto del de los viaductos elevados del metro que se encuentran en varias líneas como ustedes saben”, añadió.

Finalmente, Serranía señaló que tanto los lesionados como los deudos de las personas que fallecieron recibirán todo el apoyo de las autoridades, además indicó que el Metro cuenta con un seguro el cual se hará cargo de los gastos médicos y funerarios.