DE JUICIOS PÚBLICOS A IGNOMINIA POPULAR

Por Helga Kauffman

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció el juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de evasión fiscal, ya que la Fiscalía General de la República aseguró que no había pagado los impuestos por la venta de un inmueble.

Y ante la notificación que se le hiciera, el gobernador García Cabeza de Vaca, respondió a su desafuero inspirado en el discurso de López Obrador en su juicio político en 2005.

“Parece que fue ayer cuando en el entonces Distrito Federal, en los confines del 2005, se defendía el espíritu federal de la República para evitar la consumación de otro perverso desafuero”, señaló el panista.

Y agrega: “Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”.

Se dice que el Ejecutivo Tamaulipeco, está en McAllen, Texas, por aquello de que pretendan detenerlo y así provocar una marejada mediática que afectaría a Acción Nacional y sus aliados en el proceso electoral del 6 de junio.

El juicio de procedencia es para indicar que el gobernante puede ser sujeto a juicio, pero por el Congreso de Tamaulipas, no el Federal. Y, como este órgano legislativo es, a diferencia del de San Lázaro, de mayoría panista, pues le dieron en unas cuantas horas la vuelta a la decisión de los diputados federales.

Hay que ser justos y entender que el objetivo de Morena es atraer las candilejas hacia sus opositores y los acusa de corrupción, mientras arropa a sus amigos, correligionarios y cómplices, metidos en delitos graves como pederastia, abuso, corrupción, abuso de poder, despilfarro y otros delitos e inmoralidades.

Pero el objetivo del partido en el poder es mantener en la atención del colectivo que los opositores a la 4T son corruptos.

Sin afán de defender a nadie, es claro que lo que se pretende, con vehemencia rayana en la obcecación, es revertir una tendencia a la baja de las preferencias por Morena en varias partes del país, sobre todo en el norte de México, donde las cifras no les cuadran y todo apunta a pierdan en las elecciones del 6 de junio.

El Presidente López Obrador está interesado en los núcleos más importantes de población, ya que ahí están los votos para el Congreso Federal.

Por eso, el uso de cualquier estratagema es válido para mantener la mayoría en el Congreso y así conservar una holgura en su toma de decisiones para la segunda mitad de su gobierno.

Uno de esos artilugios mediáticos es mantener vivo durante lo que resta del mes y hasta pasadas las elecciones, el caso de Cabeza de Vaca, porque si dejan morir al lobo acabarán con el cuento.

Algo más…

Lamentable de suyo resulta que el mandatario mexicano, ante la tragedia por el derrumbe de un puente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, extienda sus condolencias y apoyo a ¡Claudia Sheinbaum!