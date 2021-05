PAN SOLICITARÁ EL DESAFUERO DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX

El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, insistió en que Claudia Sheinbaum se separe de su cargo para que pueda ser investigada por el accidente en la estación Olivos del Metro.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que rinda cuentas ante la justicia por el colapso de la Línea 12 del Metro.

Aunado a ello, también demandarán el desafuero del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y que se investigue al actual dirigente de Morena, Mario Delgado.

El dirigente de acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió a los funcionarios renunciar a sus cargos para que no actúen como juez y parte y puedan ser investigados por las irregularidades que se han señalados en la planeación, construcción y mantenimiento de la línea.

Consideró que para que haya una investigación justa e imparcial, así como plena independencia, es necesario que se separen del cargo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y de igual modo se debe investigar a Mario Delgado Carrillo, quien era secretario de Finanzas durante el gobierno del actual Canciller.

Cortés Mendoza insistió en que, si los funcionarios se niegan a renunciar, el PAN “demandará justicia por todas las vías legales” y afirmó que de no dejar sus cargos “se verá una clara protección del presidente de la República”.

Expuso que en la tragedia que se registró no hay mucho que investigar, ya que Marcelo Ebrard y Mario Delgado pagaron un sobrecosto multimillonario y recibieron una mala obra, mientras que Claudia Sheinbaum Pardo no le dio mantenimiento.

“La negligencia criminal del gobierno, su austeridad y la corrupción están costando vidas”, señaló.

Además, recordó que durante el gobierno morenista el Metro chocó, se quemó el centro de control y se desplomó la línea 12, “sin que se haya tocado a la directora del Metro”, por lo que exigió también la renuncia de Florencia Serranía Soto.

“Los responsables de la muerte de 25 personas deben pagar ante la justicia y se debe indemnizar a las víctimas”, dijo, y pidió a las autoridades capitalinas enviar a los mejores hospitales a los lesionados, que acompañen a los familiares de los fallecidos y paguen los gastos funerarios, así como una indemnización por “negligencia criminal”.

El dirigente señaló que “de no hacerlo se verá una clara protección del Presidente de la República”.

Marko Cortés aseguró que no van a callar al PAN y que seguirán denunciando “la corrupción que ha provocado tragedias como la de la Línea 12 del Metro.

Señaló que “los morenistas destructores quieren que nos quedemos callados y no denunciemos su incapacidad y negligencia, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque el pueblo reclama justicia, una investigación imparcial y castigo a los responsables”.

El líder panista agregó que además también se debe incluir en la investigación la responsabilidad del actual presidente de Morena, Mario Delgado, en la autorización del financiamiento de la construcción de la “Línea Dorada”.