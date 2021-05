Santiago Nieto da positivo por Covid-19

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago nieto anunció esta tarde que dio positivo por Covid-19, aclarando que no presenta mayores síntomas.

En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF detalló que resultó positivo tras una prueba a la que se somete de manera habitual como parte de monitoreo.

«Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_ «, indicó Nieto.

Santiago Nieto Castillo se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.