Vacunación anti Covid de docentes en la CDMX iniciará el 18 de mayo

El gobierno de la Ciudad de México prevé iniciar el 18 de mayo la jornada de vacunación a personal educativo de educación preescolar, básica, media superior y superior, mismos que ya fueron registrados por las instituciones académicas donde trabajan.

No obstante, entre el 18 y el 22 de mayo, se podrá dar atención e incorporaciones extraordinarias al padrón de personas que se hayan quedado fuera o no hayan podido mandar sus datos.

Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que, en la Ciudad de México, hasta el momento se ha integrado un padrón preliminar de 304 mil 378 personas registradas, y aún se siguen recibiendo registros de las diferentes instituciones.

“Si ustedes son trabajadores del sector educativo o trabajan en general en un centro educativo, verifiquen estar dentro del padrón, ingresen vacunacion.cdmx.gob.mx, ingresen su CURP; en caso de estar incluidos, verifiquen que sus datos sean correctos y vuelvan a ingresar el 15 de mayo para descargar su cita de vacunación”, explicó.

En caso de no estar incluidos, indicó que se le debe pedir al centro de trabajo educativo ser integrados al padrón de vacunación antes de este jueves 13 al mediodía, y si lo hacen antes de esta fecha límite, podrán encontrar su cita de vacunación el sábado 15; si lo integran de manera posterior, estarán recibiendo la cita en el transcurso de los primeros días de la próxima semana.

“¿Cómo será el proceso para recibir la vacuna como personal educativo? Primero que nada –y recalcando– es indispensable estar registrado en este padrón que se ha entregado a las autoridades educativas federales y del Gobierno de la Ciudad; validar que estemos en el padrón, y en caso de no estarlo, contactar nuestro centro de trabajo.

“A partir del 15 de mayo van a ingresar a vacunacion.cdmx.gob.mx, meter su CURP y van a descargar una cita de vacunación, imprimir el Código QR o llevarlo en el celular como el archivo que se les va a descargar—, y llevar esta identificación; también, si cuentan con la Cartilla Nacional de Salud, llévenla”, dijo.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, refirió que en la capital del país se ha llevado a cabo un padrón de manera muy ordenada, muy disciplinada, pero también incluyente.

“¿Por qué digo que es incluyente? porque en este han participado todas las escuelas, todas las comunidades, tanto públicas como privadas –como lo señalaba la Jefa de Gobierno–, desde educación preescolar hasta la educación superior. El registro se ha realizado a través de las escuelas, todos los centros educativos han remitido sus plantillas de personal y esto nos ha permitido tener, precisamente esta base de datos validada y consolidada con todas las comunidades educativas”, comentó.