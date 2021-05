Transparencia olvidada: en 2021 los candidatos desairan la #3de3

“Si un candidato te pide tu voto, tú pídele la 3de3”. La frase se volvió cotidiana en los procesos electorales de 2015 y 2018, cuando organizaciones de la sociedad civil impulsaron una plataforma para conocer la fortuna de quienes aspiraban a un cargo.

A tres semanas de la jornada electoral del 6 de junio, siete de los 15 estados con cambio de gobierno estatal cuentan con un sitio para las declaraciones. Baja California, si bien no tiene un sitio web específico, cuenta con información disponible de los bienes de los candidatos en la entidad.

De acuerdo con una revisión de Expansión Política, hay 113 candidatos a gobernador, de los cuales, 13 han publicado su declaración patrimonial en esas plataformas y mecanismos. Es decir, apenas el 10% de quienes contienden por el mandato en los estados ha transparentado su fortuna, cuando apenas hace tres años, ello era una obligación moral.

En los aspirantes a la Cámara de Diputados, la presentación de la 3de3 tampoco es recurrente. Cuatro candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y uno de Morena y otro más del PAN, la han colocado en la plataforma que se habilitó para ellos . Esto contrasta con lo ocurrido hace seis años, pues al cierre de las campañas electorales, 193 candidatos a diputaciones ya habían presentado sus declaraciones en la página candidatotransparente.mx.

“Subir la 3de3 no es una decisión de cúpulas, es una decisión de aspirantes, de candidatos y candidatas que están dispuestos a demostrar a sus electores que son diferentes a las alternativas que están en la boleta”, dice Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El integrante del SNA, quien impulsó en los estados junto con otras organizaciones la presentación de los formatos, señala que este ejercicio es importante porque con base en la “calidad de quienes están en la casa del Congreso, serán los debates y las iniciativas” y no se puede tener a gente que no pague impuestos o que no haya congruencia entre su nivel de vida y su actividad profesional, por lo que llamó a no tomar una decisión “mecánica” y ejercer su “prerrogativa ciudadana” con mayor información.

La histórica 3de3

El ejercicio se realizó por primera vez en las elecciones federales de 2015, donde hubo 366 “candidatos transparentes”: 23 a gubernaturas, 63 a alcaldías, 30 a jefaturas delegacionales y 250 a diputaciones (locales y federales). Se repitió en 2018, cuando las organizaciones documentaron que solo 209 (5.95%) de los 3,487 candidatos a un lugar en el Congreso presentaron sus declaraciones. De éstos, 110 de 2,923 (3.8%) correspondían a aspirantes a la Cámara de Diputados.

En 2021, están disponibles las declaraciones de Verónica Juárez Piña, quien busca la reelección, Marianela Villanueva Ponce, Erika Natalia Juárez Miranda, Edna Gisel Díaz Acevedo, del PRD; Sergio Barrera Sepúlveda y Edgar Israel Orozco Montes, de MC, así como Luis Gerardo Illoldi Reyes, de Morena, y Agustín Peña Rivas, del PAN.

La transparencia en los estados

En 2015, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzaron la plataforma independiente #3de3 para promover y recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, de quienes competían por un cargo de elección popular.

En 2021, se optó por fortalecer la exigencia ciudadana desde los estados del país y se buscó que cada entidad tuviera una propia para recibir las declaraciones de quienes presenten una candidatura con los formatos aprobados por el SNA.

Al corte del 5 de mayo, hecho por Transparencia Mexicana, había 20 plataformas 3de3 (una federal y 19 en los estados).

En el caso de las entidades con candidato a gobernador, las declaraciones disponibles son de Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Clara Luz Flores (Nuevo León), Mónica Liliana Rangel (San Luis Potosí) y Rubén Moya (Sinaloa), de Morena; Christian Castro Bello (Campeche), César Octavio Pedroza (SLP), Mario Zamora Gastélum (Sinaloa) y Anabell Ávalos (Tlaxcala).

También, Eliseo Fernández (Campeche), Francisco Javier Rico (SLP), Rosa Elena Millán Bueno (Sinaloa) y Tomás Saucedo (Sinaloa) tienen publicadas sus 3de3.

De los estados con elecciones para gobernador, Chihuahua, Colima, Michoacán, Querétaro y Zacatecas no cuentan con un sitio para que los candidatos ingresen sus declaraciones, mientras que en Baja California Sur y Nayarit, las páginas están en desarrollo.

Por entidad (sin Jalisco, que en un caso excepcional), el registro es de 5,691 candidatos con declaraciones publicadas, de los otros 17 estados que cuentan con una plataforma y la de los diputados federales, sumaban 520 hasta el 13 de mayo, a 24 días de los comicios.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, explica que con la declaración patrimonial se puede conocer la coincidencia entre los ingresos y los cargos que han tenido los candidatos, así como su evolución patrimonial; con la fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, una responsabilidad ciudadana fundamental para el desarrollo del país, y con la de intereses se puede conocer el compromiso con la integridad por parte de los candidatos.

«Esta iniciativa ciudadana busca que la transparencia y rendición de cuentas sean la base del proceso electoral 2021, y que los mexicanos tengan información de calidad para decidir su voto en la jornada del 6 de junio», considera.

Más información, menos propaganda

Ante la falta de información, no solo de las declaraciones, también básica como currículum y propuestas , Transparencia Mexicana anunció la instalación de un grupo de trabajo después de las elecciones del 6 de junio –a partir del 14– que proponga cambios concretos en la información que deberá hacerse accesible a los electores a partir de los comicios de 2022 (en las que se elegirán gubernaturas) y los subsecuentes.

De acuerdo con la organización, “la información sobre la forma en la que funciona nuestra democracia debe ser parte central de una política de datos abiertos”, lo que ahora no ocurre.

Destaca que en 25 estados del país, la información sobre las personas que buscan un cargo de elección popular se encuentra disponible en formato PDF pero no en uno que le permita a los ciudadanos consumir y procesar la información de manera sencilla, lo que dificulta su análisis o uso.

Solo para 7 elecciones estatales y para la federal está disponible una plataforma para consultar la currícula de quienes se presentan como candidatas y candidatos, y solo en el caso de los perfiles curriculares para diputaciones federales, entregadas por los candidatos y publicados por el INE, es posible descargar la base de datos completa.

También identificó deficiencias en los formatos que solicitan a personas aspirantes y partidos políticos que completen para obtener el registro de una candidatura.