Fin de semana violento en México: se registran 280 asesinatos

Del 14 al 16 de mayo 280 personas fueron asesinadas en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que publica con base en los reportes diarios de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario.

El reporte reveló que el viernes 14 de mayo se registraron 107 homicidios dolosos en el país; el 15 de mayo, 72, y el 16 de mayo 101.

Las cifras preliminares reportadas señalan que los días 14 y 16 de mayo superan el promedio diario de homicidios dolosos que hasta este mes era de 81.2, mientras que en abril fue de 79.

Las entidades que más homicidios dolosos registraron el 16 de mayo fueron Estado de México (11), Guanajuato (10), Chihuahua y Zacatecas (9).

El reporte del 15 de mayo centra la mayor cantidad de homicidios en Sinaloa, Baja California y Michoacán (7 homicidios en cada estado) y en Chihuahua, Guanajuato y Guerrero (6 en cada uno).

Los homicidos del 14 de mayo se perpetraron en Guanajuato y Michoacán (12 en cada estado), Chihuahua (10 homicidios), Estado de México, Jalisco y Tamaulipas (9 en cada uno).

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, durante su conferencia de prensa matutina que ofreció en Coahuila, que la mayoría de los crímenes relacionados con el homicidio son delitos que se aclaran y se castiga a los responsables. Aseveró que no hay impunidad para nadie.

Además, el mandatario aseguró que su gobierno sigue trabajando con los gobiernos estatales para reducir la incidencia delictiva.

“Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, tienen una tendencia a la baja en cuanto a delitos, sobre todo en violencia, como homicidio, en todos estos estados; no así Sonora, no así Baja California, no así Zacatecas, no así desgraciadamente Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Entonces, es de reconocerse que en estos dos estados (Durango y Coahuila) se está avanzando para dar tranquilidad, para dar seguridad”, dijo.

En lo que va de mayo, suman 1,299 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 81 diarias, según el reporte que se analiza a diario en la reunión de gabinete de seguridad federal, en Palacio Nacional.