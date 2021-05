Ex servidores de la nación se manifiestan por despido injustificado

Denuncian además nepotismo, corrupción, favoritismo e inclusive acoso sexual al interior de la Secretaría de Bienestar.

Un grupo de ex servidores de la Nación se manifestaron al exterior de la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México por su presunto despido injustificado.

Los ex servidores acusaron nepotismo, corrupción, favoritismo e inclusive acoso sexual al interior de la Secretaría de Bienestar.

Afirmaron que después de denunciar dichas actitudes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzaron a ser despedidos.

“Todo por rebelarme, por decirles que estaban mal, por decirles que yo no iba a permitir que hicieran ese tipo de actos de corrupción sufrí acoso; como no acepté ese fue un infierno hasta que me despidieron”, dijo una ex servidora de la Nación a medios de comunicación.

Los manifestantes exigen su restitución inmediata dentro de la Secretaría de Bienestar así como el pago de salarios caídos, toda vez que llevan hasta cinco meses sin cobrar.