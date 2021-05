AMLO exige a EUA cancelar financiamiento a MCCI

El Presidente instruye – en forma velada – que Morena y sus aliados, interpongan las denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió públicamente al gobierno de Estados Unidos suspender los apoyos económicos que destina a la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), del empresario Claudio X. González Guajardo porque aseguró que están interviniendo en el proceso electoral para confrontar a su administración.

También, consideró que los representantes de los partidos políticos que lo llevaron al poder, como Morena y sus aliados, deben interponer las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar y fincar responsabilidades en contra de González Guajardo y los miembros del consejo consultivo de MCCI porque “están en campaña”.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo abordó nuevamente el caso del financiamiento de la embajada de Estados Unidos en México a integrantes de la sociedad civil “pero es una simulación o disfraz, son organizaciones políticas”, indicó.

Enseguida, exhibió en pantalla copias de 34 facturas por un monto de 2 millones 500 mil dólares que la embajada de Estados Unidos en México ha transferido a la organización MCCI y dijo que este financiamiento “es violatorio” porque no se puede recibir dinero del extranjero para hacer política en México.

“Esto es una burla de la embajada de Estados Unidos, es como si la embajada mexicana en Estados Unidos entregara dinero a opositores”, expresó el presidente López Obrador.

Luego, dijo que el gobierno de Estados Unidos “ya no deberían estar entregando dinero” a la organización MCCI que fue calificada como una organización opositora al proceso de transformación en México.

El mandatario aseguró que el gobierno de Estados Unidos sigue transfiriendo fondos a MCCI y los recursos económicos que recibe el empresario Claudio X. González los utiliza para hacer campaña en contra del gobierno federal.

Por ello, pidió a los partidos políticos “afectados” que denuncien penalmente a González Guajardo y los miembros del consejo de MCCI porque están interviniendo en el proceso electoral.

Como ejemplo, exhibió un mensaje de la cuenta personal de Claudio X. González en Twitter donde celebra la alianza de partidos en contra del candidato a gobernador de Sonora postulado por Morena, Alfonso Durazo.

“Se están tardando y ojalá esta semana (la embajada de Estados Unidos), cancelen estos apoyos (a MCCI), porque siguen haciendo campaña, ayer o antier en las redes sociales se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y otro candidato y miren a ver si no está Claudio X González en su Twitter: Claudio celebra diciendo que eso es lo que más conviene para afectarnos a nosotros”, expresó el mandatario.

También, arremetió de nueva cuenta contra funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque no hacen nada en el caso de la injerencia del gobierno de Estados Unidos, a través del financiamiento a la organización de Claudio X. González

“En el caso del INE y el Tribunal, no están actuando bien, tienen enojos porque antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo a los dos jefes de la intelectualidad. No hacen nada y se hacen de la vista gorda”, remató.