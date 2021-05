Consejo de abogados reprueba a México en evaluación anticorrupción

En Latinoamérica, es el antepenúltimo con un puntaje de 5.51 de 10 posibles.

El Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center for International Justice presenta este estudio en el que analiza los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.

Con 5.51 puntos de calificación, en una escala de 10, México se encuentra en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, realizada por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center for International Justice.

El estudio regional señala que las autoridades anticorrupción en el país no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente.

Además de México, el estudio califica a siete países más, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú.

La Evaluación Anticorrupción busca mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción y a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.

Para el estudio, fueron entrevistados profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, como abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

Y a pesar de que una de las banderas de la 4T es la lucha contra la corrupción, los expertos que participan en el informe advierten que la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales.

Aunque en México han sido creados mecanismos de prevención de la corrupción en la administración pública, como políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses o medidas que exijan a los funcionarios públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas, en las cuales la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción.

El documento señala al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, mientras que a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.