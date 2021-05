GOBERNADOR DE TAMAULIPAS CON LAS HORAS CONTADAS

Al darse el anuncio de que se liberó orden de captura, la UIF dio a conocer que ordenó congelar las cuentas de García Cabeza de Vaca.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal autorizó que se girara orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El Ministerio Público de la Federación obtuvo judicializada la carpeta de investigación y, por lo tanto, el juez contó con elementos que permitieron dicha orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con reportes, la Fiscalía continúa las investigaciones en torno a los señalamientos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia cuyo titular, Santiago Nieto, dio a conocer que ordenó el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas.

En la FGR existe una denuncia contra García Cabeza de Vaca que presentó el militante de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien acusó al mandatario de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, basado principalmente en notas periodísticas.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador el pasado 30 de abril tras instaurarse en Jurado de Procedencia, por el delito de defraudación fiscal equiparada contra el mandatario panista.

La FGR solicitó el 1 de mayo la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, pero un juez federal le devolvió el expediente y respondió que no se pronunciaría hasta que le acreditaran que no tenía fuero.

Esto luego del fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde, en términos del Poder Judicial de la Federación, los argumentos del desechamiento de la Controversia Constitucional que dictó el ministro sí le otorgaron un blindaje jurídico y constitucional al mandatario estatal, al considerar que sigue manteniendo el fuero porque así lo decidió el Congreso local.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la FGR actuar contra el gobernador de Tamaulipas, debido a que ya no contaba con el fuero que le confiere el cargo.

Ante ello hay varias interrogantes, pero la principal gira en torno al paradero de García Cabeza de Vaca quien, desde el primero de mayo, se dijo que había partido hacia los Estados Unidos, especie que la autoridad no ha desmentido o aclarado.