“VA POR MÉXICO” REGISTRÓ MUCHOS “CACHIRULES”

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la coalición “Va por México” registró el mayor número de candidatos simulados, pues 10 de los postulados por el PRD y uno del PAN, son militantes del PRI.

En la coalición “Va por México”, de las 218 candidaturas postuladas se advirtió que en 16 casos no coincide el partido político que postula, según el convenio de coalición, con la militancia verificada en los padrones; en consecuencia, se modifica la distribución de distritos de la coalición, incrementando en más dos al PRI, y disminuyendo en dos al PAN y en nueve al PRD.

Aseveró el consejero del INE, José Martín Fernando Faz, quien expuso que por lo que respecta a la coalición “Juntos Hacemos Historia”, de las 183 candidaturas postuladas se observó que en dos casos no coincide el partido político que postula, según el convenio de coalición, con la militancia verificada en los padrones.

“En consecuencia, se modifica la distribución de distritos de la coalición, incrementando a una más tanto al PT como al Partido Verde, y disminuyendo en dos para Morena”, agregó durante la sesión extraordinaria donde se presentó el informe sobre la verificación de “afiliación efectiva de candidatos”, el cual busca garantizar que cada candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional que obtenga el triunfo, permanezca en la bancada del partido en el que milita y con ello evitar mayorías artificiales en la Cámara de Diputados.

José Martín Fernando Faz, añadió que en la verificación realizada en los supuestos de elección consecutiva, se obtuvo que de la coalición “Va por México” 14 personas postuladas optaron por la elección consecutiva y de ellas un legislador no cuenta con militancia en alguno de los partidos políticos integrantes de la coalición, no obstante, el grupo parlamentario al que pertenece coincide con el partido que lo postula.

En el caso de “Juntos Hacemos Historia”, 82 personas postuladas en la coalición están en busca de la elección consecutiva, de ellos 56 no militan en alguno de los partidos integrantes de la coalición, sin embargo, en todos los casos coincide el partido postulante con el grupo parlamentario.

El representante de Morena ante al INE, Sergio Gutiérrez, expuso que este informe pone en evidencia que la oposición es quien busca violar la ley al postular candidatos “cachirules”.

“Los que hicieron trampa fueron los de la coalición Va por México, el PRI pretendió mandar a sus cachirules al PRD y al PAN”, dijo el representante de Morena quien agregó “el partido que más cachirules tiene según el acuerdo que acaban de aprobar fue el PRI con 11, en donde el PRD le estaba haciendo el trabajo sucio”.