AMLO pide a la SCJN resolver caso de Cabeza de Vaca

El presidente AMLO señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar su responsabilidad y aclarar si el gobernador de Tamaulipas cuenta con fuero o no

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca quien es acusado de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Durante su tradicional conferencia matutina el presidente pidió que la Corte actúe «sin ambigüedades» y aclare si el mandatario estatal aún cuenta con fuero o no.

“En el caso del Poder Judicial, en lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero”, señaló el mandatario.

Ayer, López Obrador reveló el documento que enviaron autoridades de Estados Unidos al gobierno federal sobre el caso de García Cabeza de Vaca y aseguró que no ha dado instrucciones a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe en su contra, luego de que el miércoles se emitió una orden de aprehensión.