Aceleran limpieza en escuelas públicas de la capital del país

Los planteles de educación elemental, básica y media básica estarán listos para el reinicio de clases el próximo 7 de junio, adelantó Luis Humberto Fernández, titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México.

Este fin de semana personal de la secretaría de obras de la Ciudad de México junto con profesores, profesoras, y padres y madres de familia continuaron con la limpieza en la Escuela Secundaria Diurna número 82, “Abraham Lincoln”, en la Colonia Obrera, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Desde ese plantel, Fernández señaló que trabajos similares se desarrollan simultáneamente en 70 planteles de la capital del país.

Mientras el funcionario platica de las acciones que se realizan, las brigadas distribuidas en el plantel lanzan agua en los pisos de salones, talleres, laboratorios y oficinas para arrastrar el polvo y se forma un lodazal.

Otros grupos barren hojarasca acumulada en patios y pasillos o podan la hierba que creció en las ranuras de las losas de los patios.

“Se está llevando a cabo en 70 escuelas, pero de aquí al inicio del ciclo escolar estaremos en los 3 mil 783 planteles que integran la educación básica en la Ciudad de México”, expuso Fernández.

“Están trabajando padres y madres con el apoyo de la secretaría de obras y del Fidegar (Fideicomiso Educación Garantizada) que estamos haciendo el trabajo y personal administrativo que viene de manera voluntaria, además de grupos que se han sumado, de manera voluntaria, alumnos de la UAM, maestros de música”, explicó Fernández.

Recordó que el retorno a clases estipulado por el gobierno de la Ciudad de México para el 7 de junio no será obligatorio para los alumnos en la capital del país y subrayó se establecerán tres filtros sanitarios para quienes sí acudan a clases. Uno en casa, otro al ingreso de la escuela y uno más a la entrada del salón de clases.

“Cada familia ha vivido un proceso diferente, cada familia debe decidir y regresar con seguridad y certidumbre. Si no se sienten seguros en esas condiciones no pasa nada, se hacen las evaluaciones a distancia, esperamos el cierre del ciclo, y reiniciar más sólidos el siguiente ciclo”, puntualizó el responsable de educación básica en la Ciudad de México.