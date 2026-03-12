Un padre y su hija resultaron lesionados luego de un accidente entre una motocicleta y una combi ocurrido en la zona de Pueblo Nuevo, en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba a exceso de velocidad cuando terminó impactándose contra la unidad de transporte público. Tras el choque, ambos ocupantes de la moto resultaron heridos y requirieron atención médica.

Testigos señalaron que ninguno de los dos portaba casco ni equipo de protección, lo que habría incrementado el riesgo de lesiones durante el accidente.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados, mientras autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.