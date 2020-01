AMLO crea el Gabinete para el Crecimiento Económico

Todo este año será de crecimiento en la producción petrolera, afirma presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó el Gabinete para Crecimiento Económico que presidirá el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo.

En su conferencia matutina, el mandatario hizo el anuncio y posteriormente realizó el acto protocolario en Palacio Nacional durante la reunión con su gabinete.

“Es la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico, y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete (…) es para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país”, refirió el mandatario por la mañana.

Posteriormente, al salir de la reunión con el del Ejecutivo federal, Romo Garza explicó que varios miembros del gabinete fueron nombrados como parte de ese nuevo ente para detonar la inversión en el país, e indicó que la lista de los elegidos se conocerá esta tarde; además les pidió acelerar el crecimiento.

Este jueves el Inegi publicará el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2019, el cual se espera presente una contracción y una ligera recesión en todo el año.

“La visión ya está muy clara, el presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar, ahorita el reto es la implementación y que no nos falle. (Nos pidió) que nos sentáramos todos, viéramos prioridades porque no quiere, en pocas palabras nos dijo: ‘sin crecimiento no hay nada qué ofrecerles a los 50 millones de pobres’, porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión”, aseguró Romo.

Según el jefe de la Oficina de Presidencia, el funcionamiento del Gabinete para el Crecimiento Económico tiene como objetivo apoyar al sector privado, quitar burocracia y “darle velocidad a todo”.

Sobre el nuevo gabinete, el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el presidente López Obrador les pidió que se establezcan lazos de ayuda entre las diferentes dependencias.

Mientras que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó que se reforzará el trabajo para impulsar los proyectos de inversión entre el Estado y la inversión privada.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, reveló que el Gabinete para el Crecimiento Económico estará conformado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Comunicaciones y Transportes, entre otras.

La presente administración federal detuvo la caída en la producción de petróleo que se mantuvo durante al menos 14 años y alcanzó un repunte en la extracción de crudo, por lo que todo este año será de crecimiento en la producción.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar el informe sobre el comportamiento de la producción de hidrocarburos, donde agregó:

“Estamos sacando a flote a Pemex después de que en el periodo neoliberal se apostó a la destrucción de esta empresa, que es de todos los mexicanos. Es una muy buena noticia que se ha podido detener la caída en la producción de petróleo y ya se están dando incrementos importantes.”

Durante su intervención, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, habló de logros en dos temas: producción de crudo y refinanciamiento de la deuda de la empresa.

Al día de hoy, Pemex produce un millón 740 mil barriles de petróleo, ya que el incremento alcanzado el año pasado fue de 197 mil barriles. Las proyecciones estiman que para finales de marzo se alcanzará la producción de un millón 800 mil barriles en virtud de los pozos en campos nuevos que empezarán a trabajarse a fines de mes.

“Esto ha sido muy positivo para la empresa porque, sobre todo en el extranjero, se han percatado de los resultados y esto ha generado confianza.”

No habrá confrontación con el gobierno de Estados Unidos

En otros temas, el presidente puntualizó que el gobierno mexicano respeta los derechos humanos de las personas migrantes, cumple con la ley y brinda protección. Reiteró que nuestro país seguirá fiel a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos:

“Va a continuar la misma política. No nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que queremos que se tome en cuenta es que hay una elección y ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, en México.”

Agregó que para el gobierno federal resulta prioritaria la cooperación para el desarrollo, por lo que en Honduras y El Salvador se aplican los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que han generado un descenso considerable en el número de migrantes.

“Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios van a haber, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad.”

Por otro lado, el primer mandatario respondió que en el caso Notimex será la autoridad competente quien resuelva el conflicto laboral, ya que tanto trabajadores como directivos tienen derechos, y agregó que incluso la huelga es un derecho establecido en la ley.