Ciclo escolar comenzará el próximo 24 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2021

El ciclo escolar 2020-2021 iniciará el próximo 24 de agosto y concluirá, de acuerdo al calendario escolar oficial publicado este miércoles, el 9 de julio de 2021. El año contará con 190 días efectivos de clases, cinco días de asueto y tres puentes largos.

Además, por primera vez, este ciclo escolar contará con tres días de “descarga administrativa” en los que no habrá clases para que los docentes puedan concluir labores previas a la entrega de boletas. Se celebrarán siete sesiones del Consejo Técnico Escolar, días laborales, pero sin clases para alumnos.

Las escuelas particulares o privadas con autorización de validez oficial de estudios también deberán respetar el calendario escolar y seguir las disposiciones educativas que emitan las autoridades federales y locales en la materia, aclaró Enrique Quiroz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.

El 16 de septiembre será de asueto por tratarse de día de fiesta nacional. El primer viernes de octubre sesionará el Consejo Técnico Escolar por lo que no habrá clases para alumnas y alumnos.

No se trabajará en las escuelas el día 2 de noviembre, y el lunes 16 del mismo mes tampoco habrá clases por la celebración del 20 de noviembre que se recorre, por ley, al primer lunes previo. Además, el 13 de noviembre no habrá clases para que las maestras y maestros puedan aprovechar el día previo a la entrega de boletas.

Esta nueva fecha de trabajo fue establecida a solicitud del magisterio: “es una cuestión novedosa, es la primera vez que se hace en el calendario escolar, pero lo merecen nuestras maestras y maestros para poder hacer esta descarga administrativa”, explicó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

En diciembre nuevamente sesionará el Consejo Técnico Escolar el viernes 11. Las vacaciones de fin de año comenzarán el sábado 19 de diciembre, por lo que no se laborará en las semanas del 21 al 25 de diciembre y del 28 al 1 de enero.

Comenzando el año habrá Consejo Técnico Escolar por lo que las clases regresarán el 10 de enero. En febrero el lunes 1 habrá asueto por la celebración anticipada del día 5. Y el 19 de febrero no habrá clases por Consejo Técnico Escolar.

En marzo se entregarán las boletas de evaluación del segundo periodo por lo que habrá nuevamente un día de descarga administrativa correspondiente al viernes 12 de marzo. El 15 de marzo será de asueto obligatorio por celebración anticipada del 21 de marzo.

Las vacaciones de semana santa y pascua se realizarán en las semanas del 29 de marzo al 9 de abril, y habrá Consejo Técnico Escolar el 12, por lo que las clases reiniciarán el 13 de abril. En mayo no se laborará el día 5 ni habrá clases el 21 de mayo por Consejo Técnico Escolar.

En junio concluirá el año escolar con la entrega de boletas, antes de la cual habrá un tercer día de descarga administrativa el 28 de junio. También habrá Consejo Técnico Escolar el día 25. El ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio.