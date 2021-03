Sociedad civil acusa simulación por parte del alcalde de Valle de Bravo

Tras la promesa del alcalde municipal de Valle de Bravo de tener reuniones todos los viernes con los valbravenses, estos han denunciado que que no han sido convocados a ninguna reunión para tratar el saneamiento de la presa Miguel Alemán Valdés.

Luego de que fueran invitados a participar en mesas de trabajo por el alcalde municipal, Mauricio Osorio Domínguez, a través de un vídeo en redes sociales que difundió el pasado 12 de febrero.

“Decirles que logramos, a partir de hoy (12 de febrero), todos los viernes vamos a tener reuniones de trabajo los tres niveles de gobierno para ir dándole seguimiento”, informó el edil.

Incluso, asociaciones civiles como selavozdelanaturaleza.org, Guardianes de Valle y Todos Reforestando Valle, coincidieron en que “tal parecería que no se están llevando a cabo siquiera entre autoridades”, pues ninguna autoridad ha informado los avances que tendrían que tener en estas dos semanas de trabajo.

“No han dicho a nosotros nada. Seguimos en las mismas con el municipio. No sabemos si hay reuniones. Pero no creo porque deberían publicar y no hay nada”, escribieron a través de los canales de comunicación que tienen las asociaciones civiles.

La autoridad municipal argumenta que sí se están realizando dichas reuniones de trabajo pero que solo se han realizado de manera virtual.

“Se están llevando a cabo reuniones virtuales para llegar a un acuerdo técnico y jurídico entre los tres niveles de gobierno, esto sigue en proceso al momento”, informó Comunicación Social del Ayuntamiento de Valle de Bravo.

Sin embargo, de ser ciertas las declaraciones del Ayuntamiento, las asociaciones civiles siguen sin ser convocadas a las reuniones, ni como sociedad civil organizada ni como ciudadanos independientes preocupados por el ambiente, por lo que el problema y la queja continúan.

Como lo aseguró Osorio Domínguez, en redes sociales.

“Vamos a trabajar en conjunto con acciones bien puntuales, donde también estaremos montando a la sociedad civil, los invitaremos a todos a generar los trabajos que a cada quien nos correspondan para sanear nuestra presa”, explicó a través del vídeo difundido el 12 de febrero.

De esta manera, “parecería que las reuniones son simulaciones, para que las autoridades salieran del paso”, pues los problemas que presenta la presa Alemán Valdés fueron denunciados por la misma sociedad.