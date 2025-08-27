El cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue localizado en un camino de terracería en el municipio de Teotihuacán, Estado de México.

De acuerdo con reportes, el hallazgo ocurrió en la avenida Pemex, en el barrio San Agustín Actipac, donde autoridades confirmaron que la víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego y múltiples lesiones.

La zona, considerada despoblada, fue acordonada por elementos de seguridad municipal en espera de la llegada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como la de los responsables del crimen.