Ana Muñiz impulsa alianza con la Secretaría de Salud para fortalecer la atención médica

Se acordó impulsar acciones conjuntas en beneficio de las familias atenquenses.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a proyectos estratégicos que permitan mejorar los servicios de salud en el municipio.



Durante el encuentro, ambas autoridades refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la atención primaria, impulsar acciones de prevención, brindar atención oportuna y atender las necesidades prioritarias de las familias atenquenses mediante una mayor coordinación entre los gobiernos estatal y municipal.



Ana Muñiz Neyra agradeció la disposición de la titular de la Secretaría de Salud y de su equipo de trabajo para sumar esfuerzos en favor del bienestar de la población, mientras que la funcionaria estatal destacó que la colaboración entre instituciones permite acercar con mayor oportunidad los servicios de salud a las comunidades mexiquenses.



Las autoridades coincidieron en que la suma de voluntades y el desarrollo de proyectos conjuntos contribuirán a mejorar la calidad de vida de las familias de San Mateo Atenco y fortalecer el acceso a los servicios de salud en el municipio.