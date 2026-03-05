Invita GEM a estudiantes a sumarse al Servicio Social Comunitario para el Bienestar 2026

-La convocatoria estará vigente hasta el 5 de marzo de 2026; las y los participantes recibirán un estímulo económico mensual de hasta mil 100 pesos durante medio año.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), invita a las y los estudiantes de Educación Media Superior Técnico y Superior de instituciones públicas de la entidad a participar en el Programa de Servicio Social Comunitario para el Bienestar, iniciativa que promueve la solidaridad y el compromiso social en los 125 municipios mexiquenses.



El programa está dirigido a estudiantes que hayan acreditado al menos el 50% de su plan de estudios, radiquen en el municipio donde prestarán su servicio social dentro del Estado de México y deseen contribuir al desarrollo de comunidades en condiciones de marginación, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula.



Las personas participantes recibirán un estímulo económico mensual de acuerdo con el tipo educativo que cursan: 900 pesos para nivel medio superior técnico; mil pesos para nivel técnico superior universitario; y mil 100 pesos para nivel licenciatura, como apoyo a su labor comunitaria durante seis meses.



El proceso de inscripción concluirá este 5 de marzo de 2026, por lo que estudiantes interesados deberán registrarse en la plataforma correspondiente a su tipo educativo: Medio Superior Técnico en https://intranet.edugem.gob.mx/serviciosocialedugem/login.aspx y Tipo Superior en https://sscomunitariobienestar.edugem.gob.mx/login.aspx, capturar los datos necesarios para la emisión de la Solicitud de Inscripción, acudir a la entrevista y valoración de competencias en su institución educativa.



También deberán presentar la documentación requerida, como carta de presentación expedida por su plantel, CURP y, en su caso, identificación oficial vigente y comprobante de residencia en el Estado de México. La preselección e inscripción se realizará en cada institución educativa; los resultados se darán a conocer a partir del 13 de marzo de 2026, a través de la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas, mediante los medios que determinen los propios planteles.



Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el sitio oficial https://secti.edomex.gob.mx/servicio-social-comunitario-bienestar.



Para dudas o mayor información, las y los estudiantes pueden comunicarse a la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas al teléfono (722) 2 15 86 54 o al correo electrónico serviciosocialcomunitario.ms@edugem.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.