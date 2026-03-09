Entregan en Lerma reconocimientos a mujeres que transforman su comunidad

-Ramírez Ponce subrayó que desde el gobierno municipal se impulsan acciones para fortalecer el papel de las mujeres en la sociedad.

Durante las celebraciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal de Lerma realizó la entrega de la Distinción Honorífica “Mtra. Manuela Ruiz Méndez” en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, donde se reconoció la trayectoria y aportación de seis mujeres destacadas en distintos ámbitos que contribuyen al desarrollo del municipio.



La ceremonia encabezada por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce y la presidenta del DIF municipal Marisol Mote Martínez, se hicieron entrega de reconocimientos a mujeres que han sobresalido en cultura, emprendimiento, trabajo, educación, labor social y deporte, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.



Las galardonadas fueron Guadalupe Camacho Lechuga, en la categoría de Cultura; María Eugenia Cantor Reyes, en Emprendimiento; María Leilani González Reyes, en Sector Laboral; María Gabriela Martínez Tiburcio, en Educación; Maciel Vázquez Montoya, en Labor Social; y Eugenia Saena Juárez Portillo, en Deporte, quienes fueron reconocidas por su dedicación y por impulsar cambios positivos en sus comunidades.



Marisol Mote Martínez destacó la importancia de seguir generando oportunidades para las mujeres del municipio, al señalar que el compromiso es que cada una tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente.



“Que cada mujer tenga la oportunidad de emprender, crecer y cumplir sus sueños en Lerma; seguiremos trabajando”, expresó.



Ramírez Ponce subrayó que desde el gobierno municipal se impulsan acciones para fortalecer el papel de las mujeres en la sociedad.



“En Lerma se impulsan acciones que fortalecen a las mujeres del municipio; celebramos su capacidad de cambiar el mundo desde sus trincheras”, afirmó durante la entrega de la distinción.