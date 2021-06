Tabasco: el estado del presidente es el más beneficiado con Sembrando Vida

El estado natal del presidente López Obrador superó la cobertura y llegó al 112%; la ASF alerta que en 2019, los recursos se entregaron a personas que no formaban parte de la población objetivo.

Parado frente a sus paisanos, en el corazón de la Chontalpa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a uno de los 25 programas estrellas de su administración: Sembrando Vida.

La mañana del 1 de febrero del 2019 López Obrador regresó a su tierra natal y la región, donde hace más de 40 años arrancó su carrera política, para inaugurar el programa con una meta ambiciosa: sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, para atender la pobreza rural y la degradación ambiental en el sur-sureste, la región más abandonada de México.

Tan solo en Tabasco, aseguró, se generarían 60,000 empleos para campesinos en seis años. Sus palabras fueron órdenes: el estado gobernado por Morena, el partido fundado por el presidente, no tuvo que esperar al término del sexenio, pues ese mismo año, superó la meta de beneficiarios que se trazaron como objetivo. En contraste, cuatro estados de oposición que fueron marcados como prioritarios de atención, junto con Tabasco, se quedaron sin un solo peso para sus campesinos.

El caso de la entidad donde López Obrador formó a su familia, llamó la atención de los expertos contables de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reporte de la Cuenta Pública del 2019 (la primera fiscalización del gobierno de AMLO), la ASF detectó que en ese estado la Secretaría del Bienestar, que maneja el programa y los recursos, dio una cobertura del 112.2% de la población objetivo, beneficiando a 55,456 personas, 6,011 más de lo que se tenía planeado, convirtiéndose, después de Chiapas, en el segundo estado con mayor número de beneficiarios.

El órgano auditor alertó que en la entidad se otorgaron recursos a beneficiarios, que no formaban parte de la población objetivo, sin que la dependencia indicara las causas.

En contraste, la ASF detectó que en ese año no se entregaron apoyos en: Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, pese a que dichas entidades estaban dentro del área de enfoque.

En ese momento y hasta hoy, los cuatro estados son gobernados por partidos de oposición al gobierno federal: Michoacán por Silvano Aureoles del PRD, San Luis Potosí con Juan Manuel Carreras y Tlaxcala con Marco Mena del PRI.

Además, otros 24 sujetos agrarios fueron beneficiados en seis estados que ni siquiera eran parte de las entidades prioritarias.

Tabasco: el más estado más beneficiado con Sembrando Vida

Cobertura de atención respecto de la población objetivo en 2019

Estados Población objetivo Población atendida % de cobertura Chiapas 618,452 81,551 13.2 Tabasco 49,445 55,456 112.2 Veracruz 445,058 52,176 11.7 Durango 20,765 9,895 47.7 Campeche 31,882 9,801 30.7 Puebla 227,147 6,669 2.9 Yucatán 27,86 4,847 17.4 Quintana Roo 15,314 4,898 32 Oaxaca 231,077 7 n.s Chihuahua 27,286 6 n.s Sinaloa 8,244 4 n.s Tamaulipas 33,142 2 n.s Colima 2,255 1 n.s Guerrero 210,548 1 n.s Morelos 7,177 1 n.s

Ante esto, la auditoría emitió una recomendación para que la Secretaría estableciera mecanismos de control con la finalidad de asegurar que los apoyos sean otorgados a los campesinos de las entidades definidas, para que se garanticen los recursos “exclusivamente a la población objetivo del programa”.

En el dictamen de la ASF, señala que en el diseño de los lineamientos de operación no se identificaron con precisión a la población objetivo, pues no se especificaron los municipios en los que tendría presencia el programa, además de que no se estableció la metodología, ni los criterios para determinar que los sujetos agrarios cumplieran con el requisito de tener ingresos.

El estado de Tabasco, ubicado en el sureste del país, también es beneficiario de dos de las obras más importantes que el gobierno federal construye como sus emblemas: la nueva refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso y un tramo del Tren Maya, el proyecto turístico que conectará a Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

“Tabasco siente permanente apoyo y mano amiga del presidente de México, por lo que va a la vanguardia de la Cuarta Transformación en el país”, afirmó el gobernador de Morena de la entidad, Adán Augusto López Hernández, apenas el 6 de marzo de este año, al acompañar a López Obrador en la supervisión del tramo 1 Palenque-Escárcega, del Tren Maya.

Para Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta no es una situación exclusiva de López Obrador, pues cada presidente en su sexenio, tiende a beneficiar con obras o programas a su estado natal.

“Es una regla no escrita. Así lo hemos visto actualmente con Tabasco, pero antes era el Estado de México (Enrique Peña Nieto), era Michoacán (Felipe Calderón), era Guanajuato (Vicente Fox). Hay una proclividad de la política de México en función del origen-natalicio del Presidente de la República”, afirma.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto, originario del Estado de México, visitó hasta tres veces más esa entidad que cualquier otra e inauguró una de cada cinco obras en tierras mexiquenses en sus primeros tres años, de acuerdo con la Oficina de la Presidencia.

El catedrático advierte que no puede descartarse algún tipo de uso electoral en éste o en algún otro programa, pero aclara que no se trata de una intencionalidad solo de este gobierno, pues ya lo ha sido en otros.