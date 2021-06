AMLO prevé iniciativa de ley por fallo de la SCJN sobre marihuana

Luego de que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el uso lúdico de la marihuana, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que prevé realizar cambios si esto no beneficia a la sociedad.

Pese a que sólo transcurrieron unas horas desde que se dio la determinación por parte de la SCJN, el mandatario aseguró que se analizarán los efectos que pueda tener, escuchando “los sentimientos de la gente”.

“Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos nosotros un cambio; enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley”, señaló Obrador.

Y es que de acuerdo con el Presidente, se podrán ver resultados en poco tiempo para evaluar qué sucede, pero «si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción y la violencia, entonces actuaríamos».

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ayer la declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico y recreativo de la mariguana.