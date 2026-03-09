“Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”: Clara Brugada

-Cuatro mil mujeres participaron en la formación del mensaje monumental en la Plaza de la Constitución, un signo de continuidad en la lucha de sus derechos.

Con la participación de 4 mil mujeres, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la formación del mensaje monumental y poderoso “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M” en la plancha del Zócalo capitalino como un acto de protesta y para refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres, y aseguró que la movilización de este domingo 8 de marzo y sus participantes contarán con el respaldo del gobierno capitalino.



Como única oradora del evento, Brugada Molina puntualizó que al formar la frase “Siempre vivas, libres e iguales” se manda un mensaje al mundo para decir fuerte y claro: “Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”.



Remarcó que la lucha feminista debe ser más fuerte y organizada frente a una agenda de regresión de derechos impulsada por la ultraderecha internacional.



Por ello, garantizó que durante la movilización por el 8M la plancha del Zócalo capitalino se abraza la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por un país mejor y más justo, pues la capital del país es la ciudad de los derechos y las libertades.



Ante legisladoras, alcaldesas, funcionarias y miles de mujeres, la titular del Ejecutivo local recordó la lucha de las miles de obreras de fábricas textiles de Estados Unidos, quienes hace más de 100 años tomaron las calles para alzar la voz y exigir jornadas laborales más cortas, salarios justos y condiciones dignas de trabajo; a quienes calificó como pioneras de las movilizaciones de las mujeres organizadas que exigían igualdad y justicia.



Años más tarde, añadió, se propuso la creación del Día Internacional de las Mujeres para visibilizar la lucha por el derecho al voto, la igualdad laboral y la participación política.



Reiteró que el 8 de marzo no se trata de una fecha para felicitar, sino de un día de lucha, de memoria, de conmemoración y de reivindicación, para evaluar lo que las mujeres deben hacer para seguir ganando derechos en la sociedad.



Destacó que por primera vez en 200 años el país tiene a una mujer como presidenta, lo que significa un cambio profundo y de época con lo que se consolida el decir: “es tiempo de mujeres”.



Además, añadió que la capital del país es una ciudad con pensamiento feminista de derechos y libertades, la capital de la igualdad que se siente parte del gran movimiento de liberación de las mujeres.



En la Ciudad de México se implementan diversos programas sociales para las mujeres como el Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y también el programa Desde la Cuna; además de la construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras; y la activación de la Alerta de Género con 14 acciones; entidad donde en el último año se logró reducir en 35 por ciento el delito de feminicidio, donde a la fecha el 95 por ciento de responsables tienen órdenes de aprehensión.



La capital del país, además, cuenta con reformas legislativas para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que Brugada Molina externó un agradecimiento a las y los diputados del Congreso local por las aprobaciones al aumento en las sanciones contra la violencia feminicida, familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital. Y destacó que en cuanto a la promoción de la salud su administración se ha propuesto evitar las muertes por cáncer de mama y cervicouterino en la Ciudad de México.