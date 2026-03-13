Edoméx registró la menor incidencia en extorsión en los últimos ocho años

-Destaca la Fiscalía mexiquense una tendencia a la baja de este ilícito; en 2025 cerró con una disminución del 37% en comparación con 2024.

Resultado de la estrategia nacional contra la extorsión, enero y febrero del presente año fue el bimestre que reportó menor incidencia de este ilícito desde 2019, informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) durante la Mesa de Paz que diariamente encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



De acuerdo con información de la Fiscalía, los primeros dos meses de este año registraron un total de 231 casos, en comparación con los 306 reportados en 2019.



En el informe, la dependencia detalló que la entidad mantiene una tendencia a la baja en este delito, al cerrar 2025 con una disminución del 37 por ciento en comparación con 2024, derivado de las acciones impulsadas por los tres órdenes de gobierno y de la Operación Liberación, realizada el 21 de julio pasado en 14 municipios.



El Gobierno del Estado de México exhorta a la población a denunciar a la Línea Nacional 089 cualquier intento de fraude o extorsión, así como a evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas.



En la Mesa de Paz número 46 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.